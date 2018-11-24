Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşananlar olaylar sebebiyle 8 maç ceza alan ve Konyaspor maçını tribünden takip eden Galatasaray yardımcı antrenör Hasan Şaş, dün akşam oynanan ve 1-1 berabere biten Atiker Konyaspor karşılaşmasıdan hakem Hüseyin Göçek'in Konyaspor lehine çaldığı penaltı düdüğü sonrasında çok sinirlendi.

Hakem Göçek, müsabakanın 88. dakikasında Serdar Aziz'in Skubic'e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi. Vatan'ın haberine göre Karşılaşmayı tribünden takip eden Şaş, bu karara büyük tepki gösterdi.

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