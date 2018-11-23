Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak. Atiker Konyaspor'da ise hafta içerisinde Rıza Çalımbay'la yollar ayrılmış ve teknik direktörlüğe Aykut Kocaman getirilmişti. Yeşil-beyazlılar, kritik mücadeleye Kocaman yönetiminde hazırlandı.

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GALATASARAY - ATİKER KONYASPOR

GALATASARAY: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Mariano, Ömer, Fernando, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Eren

YEDEKLER: İsmail, Linnes, Ahmet, Nagatomo, Yunus, Celil, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Jahovic

YEDEKLER: Ertuğrul, Moke, Fofana, Ali Turan, Amir Hadžiahmetović, Vedat Bora, Volkan Fındıklı, Yatabare, Oponasenko, Mücahit Atalay

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

SAAT: 20:30

HAKEM: Hüseyin Göçek

STAT: Türk Telekom

YAYIN: BeIN SPORTS 1

Süper Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 5'inden beraberlik ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Atiker Konyaspor ise 17 puanla 9. sırada bulunuyor.

Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem zirve yarışını sürdürmeye hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile oynayacağı müsabaka öncesinde moral bulmaya çalışacak.

GALATASARAY EKSİK!

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

Tedavileri tamamlanan ve dünkü antrenmanda takımla çalışan Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo'nun karşılaşmada oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

FERNANDO CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Brezilyalı futbolcu, maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ASLAN 25 MAÇTIR KAYBETMİYOR!

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 25 lig maçının 22'sini kazanırken, üçünden beraberlikle ayrıldı.

KONYASPOR'UN HASRETİ İSE 23 MAÇ!

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırarak teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getiren yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 23 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 23 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 15 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR!

Atiker Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kazanamadı.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 17 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da da 0-0'lık beraberliklerle aldı.

İstanbul'da ev sahibi ekip 45, konuk takım ise 13 gol attı.

SÜPER LİG'DEKİ 35. RANDEVU

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 34 lig maçından 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 70 golüne, yeşil-beyazlılar 19 golle yanıt verebildi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

TÜRK TELEKOM STADI

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