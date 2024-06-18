Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurulduğunu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/MRybmRUQgH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2024