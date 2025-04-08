Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağarada teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:09 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce kullanılan bir mağara tespit etti.

        Kullanılamaz hale getirilen mağarada, 7 adet AK-47 piyade tüfeği ve 34 şarjör, 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, M16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 600 adet 7.62 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 400 adet 14.5 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 13 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 7 adet RPG-7 mühimmatı, 2 Konkurs mühimmatı, 2 termal silah dürbünü, 2 gece görüş dürbünü, keskin nişancı dürbünü, 2 lazer işaretleyici, 4 telefon, Dragunov namlusu, Zagros keskin nişancı namlusu, Konkurs tetik tertibatı, 26 silah üstü monte hamili ve rüzgar ölçme cihazı ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?