Pençe-Kilit şehidi Mustafa Uslu'ya son görev...
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen, 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü ile çıkan çatışmada 20 Şubat'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun (25) naaşı, dün akşam Merzifon Havalimanı'na getirildi.
CENAZE ÇORUM'UN BAYAT İLÇESİNE GELDİ
DHA'daki habere göre askeri uçakla getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra Çorum'un Bayat ilçesine getirildi.
BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINDI
Cenazesi bu sabah kara yoluyla Bayat ilçesi Çukuröz köyündeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze köy meydanına getirildi.
BABA VE ANNESİ GÜÇLÜKLE DURDU
Şehit Uslu'nun annesi Keziban Uslu, babası Sadık Uslu güçlükle ayakta durabildi. Burada düzenlenen törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatçı, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgı, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
Öğle namazının ardından meydanda kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Uslu, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.