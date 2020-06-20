DHA

Pendik Kavakpınar Mahallesi Gürpınar Sokak'taki 6 katlı bir binanın girişini ve kapalı otoparkını gece saatlerinde sağanak yağışın etkisiyle su bastı. Bina girişindeki ve otoparkındaki su itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Bina sakinleri sokakta yapılan çalışmalar ve yağmur mazgallarının dolu olması nedeniyle su baskınları yaşandığını söyledi. DHA'nın haberine göre; bina yöneticisi Umut Durgun, "Bugün belediye burada yol çalışması yaparak işlerini yarıda bıraktılar. Sokağa gelen yağmur suyu bizim binaya girdi. Otoparkımız ve binamızın girişi doldu. Burada 40 daire var. Yetkileri arıyorum ama kimse yardımcı olmuyor. Sizler de görüyorsunuz rezalet göz boyu. Binamızda elektriklerimiz kesik durumda. Yetkilerin bu konuyla ilgilenmesi istiyoruz " dedi.