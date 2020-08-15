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Pendik'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İstanbul Pendik'te sebze yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı

pendik
AA

D-100 Karayolu Kaynarca mevkisinde Tuzla istikametine seyir halindeki Özgür Arslan idaresindeki 34 VG 3084 plakalı otomobil, aynı yönde giden Beşir Kara'nın kullandığı 34 YYS 84 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Otomobildeki 1'i ağır 3 kişi ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin kasasındaki sebzeler yola dağıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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