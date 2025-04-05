Pendik'te müze restorasyonu sırasında duvardan aşk çıktı

Pendik Belediyesi'nin TCDD'ye ait alanı devralmasıyla birlikte müze projesi hız kazandı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in öncülüğünde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, tarihi binanın korunarak şehre kazandırılması hedefleniyor.

1910 yılında inşa edilen ve 2. derece tescilli tarihi bina statüsünde olan eski TCDD lojmanı, Pendik Belediyesi ve Valilik desteğiyle Ağustos 2024'te başlayan restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Pendik Hat Boyu Caddesi üzerinde bulunan yapı, şehrin tarihine ışık tutacak Pendik Şehir Müzesi'nin bir parçası olarak düzenleniyor.

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Restorasyon sürecinde binanın eski duvarlarında 1964 yılına ait bir aşk mektubu bulundu. "Ayten" ve "Yıldıray" isimlerinin geçtiği mektup, dönemin duygusal izlerini günümüze taşıyor. Uzmanlar tarafından incelenen mektup, müzede sergilenecek tarihi belgeler arasında yerini alacak.

Kazı çalışmalarında mektubu bulan Özcan Kayer, "Yaklaşık 7-8 aydır müze inşasında çalışıyoruz. Belediyeden arkadaşlar arka odanın duvar kenarını kaldırmamızı istediler. Kazı çalışmaları sonrasında poşete sarılmış bir mektup buldum. Açtığımda bir aşk mektubu olduğunu anladım. Bir kısmını okudum. Yıldıray ile Ayten'in aşkı yazıyordu. Yarın asrı geçen bu mektubu okuyunca duygulandım ve etkilendim. Restorasyon çalışmaları tamamlanınca burası müze olacak. Bu mektubun müzede sergilenmesi bizler için çok değerli olacak" diye konuştu.