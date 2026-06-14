Pendik'te su kanalında cansız beden bulundu

Pendik'te su kanalında erkek cesedi bulundu
Pendik'te su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 14 Haziran 2026 - 17:28 Güncelleme:
Harmandere Mahallesi Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu'ndaki su kanalında ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu cesedin orta yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
Ceset, kimlik ve ölüm nedeni tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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