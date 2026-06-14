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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pendik'te su kanalında cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Pendik'te su kanalında erkek cesedi bulundu

        Pendik'te su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 17:28 Güncelleme:
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        Pendik'te su kanalında cansız beden bulundu

        Harmandere Mahallesi Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu'ndaki su kanalında ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu cesedin orta yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

        Ceset, kimlik ve ölüm nedeni tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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