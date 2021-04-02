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Pendik'teki metro çalışması nedeniyle trafik düzenlenmesi yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Pendik-Kaynarca metro çalışmaları sebebiyle ilçede bazı caddeleri kapatarak, araç trafiğini yeniden düzenledi.

Pendik'teki metro çalışması nedeniyle trafik düzenlenmesi yapıldı
AA

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yapımı devam eden Pendik Merkez-Kaynarca-Fevzi Çakmak Metrosu kapsamında bölgedeki trafik akışını yeniden düzenledi.

Proje kapsamında, 12 Nisan'da Pendik Merkez İstasyonu inşaatına başlanacak. İnşaat çalışması süresince uygulanacak geçici trafik sirkülasyon düzenlemesi, kademeli uygulanmaya başlandı.

Projenin son kademesinin uygulanması ile trafik akışı şöyle belirlendi:

"2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak çalışmakta olan Abdülhalik Renda Caddesi, 1 şerit gidiş, 1 şerit geliş olarak çalışacak. Abdülhalik Renda Caddesi’ni Hat Boyu ve Lokman Hekim caddelerine bağlayan alt geçit araç trafiğine kapatılacak. Abdülhalik Renda Caddesi'ni İbni Sina Caddesi'ne bağlayan yol araç trafiğine kapatılacaktır. Söz konusu yol yayalar tarafından kullanılabilecek. İnşaat alanında bulunan İETT durakları, Marmaray İstasyonu’nun batısında Abdülhalik Renda Caddesi üzerine yerleştirilecek. Yeni trafik düzenlemesi, Pendik Merkez İstasyonu tamamlanana kadar devam edecek."

Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı hattının devamı niteliğinde olan 4,1 km ve 2 istasyonlu Pendik Merkez-Kaynarca Metrosu'nun nisan 2023'te hizmete alınması hedefleniyor.

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