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HaberlerGündem3. SayfaPendik'teki patlama kamerada! - Haberler
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Pendik'teki patlama restoranın güvenlik kamerasına yansıdı!

İstanbul Pendik'te dün korkutan bir olay yaşandı. İlçede bir metro inşaatında patlayıcıların artan bölümü kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüller patladı. Olayda çevredeki bir restoranda yaşanan panik dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Pendik'teki patlama kamerada! - Haberler
Pendik'teki patlama kamerada!
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DHA

İlçede yapımına devam edilen Kaynarca-Pendik Tuzla metrosu, Kaynarca İstasyonu inşaatında akşam 19.30 sıralarında patlayıcılardan artan kısmın kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüller patladı.

DHA'nın haberine göre, geniş bir alanda sesi duyulan patlama nedeniyle çevre sakinleri büyük korku yaşadı. Olay nedeniyle birçok işyeri ile evin camları kırıldı, cadde üzerindeki bazı otomobillerde hasar oluştu.

İnşaatın yakınında bulunan özel bir hastane binası da hasar gördü. Olayda şantiyede çalışan bir işçinin hafif şekilde yaralandı. Olay yeri dışında bulunan bir kişinin ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Patlama anı çevredeki bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla restoranın camlarının kırılırken içeride bulunan kadın panikle kaçıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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