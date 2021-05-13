Pendik'teki patlama kamerada! 0:00 / 0:00

DHA

İlçede yapımına devam edilen Kaynarca-Pendik Tuzla metrosu, Kaynarca İstasyonu inşaatında akşam 19.30 sıralarında patlayıcılardan artan kısmın kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüller patladı.

DHA'nın haberine göre, geniş bir alanda sesi duyulan patlama nedeniyle çevre sakinleri büyük korku yaşadı. Olay nedeniyle birçok işyeri ile evin camları kırıldı, cadde üzerindeki bazı otomobillerde hasar oluştu.

İnşaatın yakınında bulunan özel bir hastane binası da hasar gördü. Olayda şantiyede çalışan bir işçinin hafif şekilde yaralandı. Olay yeri dışında bulunan bir kişinin ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Patlama anı çevredeki bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla restoranın camlarının kırılırken içeride bulunan kadın panikle kaçıyor.