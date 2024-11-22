Pendikspor: 2 - Ümraniyespor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta açılış haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Central Hospital Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Cihan Topaloğlu (k.k) ve 45+1'de Wlinton kaydetti. Konuk takım ise bu gollere 67. dakikada Georgi Minchev (p) ve 82'de Barış Ekincier'le karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Pendikspor üstünlüğünü koruyamadı ve 18 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Ümraniyespor ise 18 puana ulaştı.