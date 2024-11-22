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        Pendikspor: 2 - Ümraniyespor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 2-2 sonuçlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 22:42 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:42
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        Pendikspor üstünlüğünü koruyamadı
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        Trendyol 1. Lig'in 13. hafta açılış haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Central Hospital Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.

        Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Cihan Topaloğlu (k.k) ve 45+1'de Wlinton kaydetti. Konuk takım ise bu gollere 67. dakikada Georgi Minchev (p) ve 82'de Barış Ekincier'le karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Pendikspor üstünlüğünü koruyamadı ve 18 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Ümraniyespor ise 18 puana ulaştı.

        Ligin 14. haftasında Pendikspor deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ümraniyespor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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