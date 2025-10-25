Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Serik Belediyespor Pendikspor: 4 - Serik Spor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Pendikspor: 4 - Serik Spor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor, evinde Serik Spor'u 4-0 mağlup etti. 27'de Mallik Wilks, 47'de Jonson Clarke-Harris, 59'da Gökhan Altıparmak (kk) ve 90+2. dakikada Thuram'ın golleriyla farklı kazanan Pendikspor, puanını 22'ye yükseltti. Serik Spor ise haftayı 13 puanla tamamladı.

        Giriş: 25.10.2025 - 18:07 Güncelleme: 25.10.2025 - 18:07
        Pendikspor, 2. yarıda farka koştu!
        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 27'de Mallik Wilks, 47'de Jonson Clarke-Harris, 59'da Gökhan Altıparmak (kk) ve 90+2. dakikada Thuram attı.

        Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 22'ye çıkarırken, Serik Spor ise 13 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Serik Spor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

