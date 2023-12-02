Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Kaan Ayhan, 73. dakikada Erencan Yardımcı ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşadı. Maça bir süre devam eden Ayhan daha sonra oyundan çıktı. 29 yaşındaki futbolcu 78. dakikada yerini Kerem Demirbay’a bıraktı.

Kaan Ayhan, Pendikspor karşılaşmasıyla bu sezon 22. resmi maçına çıktı.