Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Pendik’te tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü | Son dakika haberleri

        Pendik’te tekstil atölyesinde yangın çıktı

        Pendik'te tekstil atölyesinde çıkan yangın, binanın önündeki minibüs ile otomobile sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 05:13 Güncelleme: 11.12.2025 - 05:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekstil atölyesinde yangın çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, saat 01.00 sıralarında Esenler Mahallesi Misakı Milli Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde çıktı.

        Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binanın önünde park halindeki bir minibüs ile otomobile sıçradı. Binada bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Atölye, minibüs ve otomobilde hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."