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Pentagon: Türk pilotların eğitimleri durduruldu

HABERTURK.COM

Pentagon Sözcüsü Andrews, Reuters haber ajansına verdiği demeçte Arizona'da bulunan Luke Hava Üssü'ndeki Türk pilotlara verilen F-35 eğitimlerinin durdurulduğunu açıkladı

Pentagon

ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon, Arizona'daki Luke Havva Üssü'nde F-35 eğitiminde bulunan Türk pilotların eğitimlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews'ın Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bakanlık, Luke Hava Üssü'ndeki Türk pilotların artık uçmadığından haberdar. Türkiye'nin politikasında değişiklik olmazsa, F-35 programındaki katılımlarını yavaşlatmak için Türk müttefiklerimizle yakın çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

Reuters'a isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir diğer ABD'li yetkili ise, Türk pilotların ve bakım uzmanlarının eğitimlerinin durdurulması kararının üsteki bir komutan tarafından 'güvenlik endişeleri' nedeniyle verildiğini söyledi. Aynı yetkili, Florida'daki Eglin Hava Üssü'nde bulunan Türk bakım ekibinin eğitiminin devam ettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir mektup yollayarak, 31 Temmuz'a kadar Türkiye'nin S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmemesi durumunda pilotların eğitimlerinin sonlandırılacağını ve Türkiye'nin F-35 programından çıkartılacağını belirtmişti.

Türkiye daha önce birçok seviyede, Moskova ile yapılan S-400 anlaşmasından geri adım atılmayacağını açıklamıştı.

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YORUMLAR

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  • hasanhalit 1 dakika önce Takmıyoruz...
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  • pembepanter 11 dakika önce Bizi bu işten çıkarırlarsa tazminat alma hakkımız var. Nakit para bizim içinde iyi olur! Ayrıca bu F-35 olayı tam bir fiyasko! Anladığım kadarıyla Türkiye henüz tüm taşlarını öne sürmedi bekle-gör modundayız, Dışişleri Bakanlığını tebrik ederim. Çok zekice hareket ediyor.
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  • larnafida 27 dakika önce çokta fifi.. polonya, yunanistan alırsa sorun yok Türkiye alınca beeee... haysitetsiz katiller
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