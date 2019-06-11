ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon, Arizona'daki Luke Havva Üssü'nde F-35 eğitiminde bulunan Türk pilotların eğitimlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews'ın Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bakanlık, Luke Hava Üssü'ndeki Türk pilotların artık uçmadığından haberdar. Türkiye'nin politikasında değişiklik olmazsa, F-35 programındaki katılımlarını yavaşlatmak için Türk müttefiklerimizle yakın çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

Reuters'a isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir diğer ABD'li yetkili ise, Türk pilotların ve bakım uzmanlarının eğitimlerinin durdurulması kararının üsteki bir komutan tarafından 'güvenlik endişeleri' nedeniyle verildiğini söyledi. Aynı yetkili, Florida'daki Eglin Hava Üssü'nde bulunan Türk bakım ekibinin eğitiminin devam ettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir mektup yollayarak, 31 Temmuz'a kadar Türkiye'nin S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmemesi durumunda pilotların eğitimlerinin sonlandırılacağını ve Türkiye'nin F-35 programından çıkartılacağını belirtmişti.

Türkiye daha önce birçok seviyede, Moskova ile yapılan S-400 anlaşmasından geri adım atılmayacağını açıklamıştı.