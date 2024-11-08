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        Pentagon, yeni Trump yönetimine geçiş için hazır

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Savunma Bakanlığının (Pentagon) seçilmiş başkan Donald Trump'ın yeni yönetimine düzenli bir geçiş sağlamaya ve "tüm yasal emirleri" yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti. Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da, yeni seçilen yönetime kurumsal devir işlemlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için Büyükelçi Stephen Mull'ı görevlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 01:27 Güncelleme: 08.11.2024 - 01:30
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        Pentagon, yeni Trump yönetimine geçiş için hazır
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        ABD Savunma Bakanı Austin’in ordu mensuplarına gönderdiği genelge, kamuoyuna açıklandı. AA'nın haberine göre; genelgede, yeni Trump yönetimine "sakin, düzenli ve profesyonel bir geçiş" yapılacağını kaydeden Austin, "Her zaman olduğu gibi, ABD ordusu bir sonraki başkomutanının politika tercihlerini uygulamaya ve sivil komuta zincirinden gelen tüm yasal emirlere uymaya hazır olacak." ifadelerini paylaştı.

        Austin genelgede ayrıca, ABD ordusunun “siyasi arenadan uzak durmaya”, ilke ve profesyonellikle ülkeyi korumaya ve müttefik ve ortaklarla birlikte hareket etmeye devam edeceğini bildirdi.

        "GEÇMİŞTE SORUNSUZ VE BARIŞÇIL OLMAYAN GEÇİŞLER OLDU"

        Austin’in ABD ordu mensuplarına gönderdiği genelge, Pentagon sözcü yardımcısı Sabrina Singh’in günlük basın toplantısında da sorulara neden oldu.

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        Singh, gazetecilerden gelen sorular üzerine, bunun "standart bir uygulama” olduğunu savunarak, “Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum değil. Bu, apolitik bir ordunun bundan sonraki başkomutana ve diğer yönetimlere hizmet etmeye devam edeceğine dair açıkça iletmek istediği bir mesajdı." dedi.

        Genelgenin Trump’ın daha önceki açıklamalarına yönelik bir mesaj olup olmadığı sorusuna ise Singh, "Hatırlatma ihtiyacı hissettiğimiz bir şeydi. Geçmişte gördünüz, sorunsuz ve barışçıl olmayan geçişler oldu. Dolayısıyla barışçıl bir geçişi ve gelen ekibin başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu yapı taşlarına sahip olmasını sağlamaya kararlıyız." ifadelerini paylaştı.

        Seçilmiş Başkan Trump, geçen ay verdiği bir röportajda, seçimlerde ve iktidar değişimi sırasında "kaos" bekleyip beklemediğiyle ilgili bir soruya, kendisine karşı çıkan vatandaşlara yönelik ABD ordusunun kullanılabileceğini ima etmişti.

        ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ SEÇİLEN TRUMP YÖNETİMİNE DEVİR İÇİN GÖREVLENDİRME

        ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni seçilen yönetime kurumsal devir işlemlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için Büyükelçi Stephen Mull'ı görevlendirdi.

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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında 74 günlük geçiş sürecinde benimseyecekleri politikalarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Miller, Bakanlığın yeni yönetime devrine ilişkin, "Büyükelçi Mull, mümkün olduğunca başarılı bir geçiş sağlamak için başkan seçilenin ekibiyle birlikte çalışacak." dedi.

        Barışçıl bir görev devrinin ABD demokrasisinin temel unsuru olduğunu belirten Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kurum çalışanlarıyla son iki gündür bir araya geldiği görüşmelerde bu konuyu vurguladığı bilgisini paylaştı.

        Sözcü Miller, "Bu yüzden sorunsuz, verimli ve profesyonel bir geçiş süreci yürütmemiz, bizim için çok önemli." dedi.

        DIŞ POLİTİKADA BENZER UYGULAMALAR DEVAM EDECEK

        Geçiş sürecinde mevcut dış politikanın uygulanacağını vurgulayan Miller, "20 Ocak öğlene kadar bu politikaları sürdürmek bizim görevimiz." ifadesini kullandı.

        Miller, görevde kaldıkları sürece "Gazze ve Lübnan'daki savaşın" sona ermesi ve insani yardımların artması ve ateşkesin sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

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        Ukrayna için ABD'nin belirlediği yardımların ne olacağı sorusuna ise Miller, "Kongrenin belirlediği yardımların tamamının devir işlemlerinden önce aktarımının sağlanması için çalışıyoruz." cevabını verdi.

        Miller, Gazze'deki koşulların iyileştirilmesi adına Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşlarına gönderdiği 13 Ekim tarihli mektupta değinilen uyarıların geçerli olduğunu söyledi.

        Sözcü Miller, Biden yönetiminin, mektupta belirtilen talepleri karşılamaması durumunda İsrail'e silah transferini durdurmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna doğrudan cevap vermeyi reddetti.

        Bununla birlikte Miller, "Yasayı takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Miller, 15 Ekim tarihli günlük basın toplantısında, "Bakan (ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken), Savunma Bakanı (Lloyd) Austin ile pazar günü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e, Gazze'ye ulaşan insani yardım seviyeleriyle ilgili endişelerimizi açıkça belirtmek için bir mektup yazdı." açıklamasında bulunmuştu.

        Sözcü, İsrail'e "yardımların iyileştirilmesine yönelik harekete geçmesi için" 30 gün süre tanındığı bilgisini teyit etmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Donald Trump
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