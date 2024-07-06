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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pera bebek | 11 aylık Pera bebek evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf | Son dakika haberleri

        11 aylık Pera bebek evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!

        Aydın Söke'de, düğün konvoyundan ateşlenen merminin, evde annesiyle oynayan 11 aylık Pera bebeğin başına isabet ederek ölümüne neden olduğu olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden tutuklanan 5'i arasında bulunan Ö.Ç.ve M.M.'nin ifadelerinde tabancayla havaya ateş açtıklarını kabul ettiği belirtildi. Diğer 4 şüphelilerin ise haklarındaki suçlamaları reddettiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:34 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:34
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        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
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        Aydın'da olay, 1 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında, Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde meydana geldi. Evde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen mermi isabet etti.

        TAVANDAN SEKEN MERMİ İSABET ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Pera bebek, evlerinin tavanından seken mermiyle başından vuruldu. Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TEK ÇOCUKLARINI KAYBETTİLER

        Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları olan Pera bebek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çalışma başlatan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlattı.

        5 TABANCA 2 POMPALI ELE GEÇİRİLDİ

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, aynı mahallede düğünü olan damat Doğan G., amcası C.G., babası M.T.G. ve davetliler S.B, Ö.Ç. ve M.B.'yi şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

        ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

        Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden damat Doğan G., babası M.T.G. ile düğüne davetli olarak katılan S.B., M.B. ve Ö.Ç. tutuklandı. Damadın amcası C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "ATEŞ AÇTIK" İTİRAFI

        Tutuklanan şüphelilerden Ö.Ç. ve M.M.’nin, polisteki ifadelerinde tabancayla havaya ateş ettiklerini kabul ettikleri öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise suçlamaları reddettiği belirtildi.

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