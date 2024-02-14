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        Haberler Kültür-Sanat Pera Müzesi 'Bir Arada' sahnesinin yeni konukları Selen Gülün’ün ve Çağıl Kaya

        Pera Müzesi' 'Bir Arada' sahnesinin yeni konukları Selen Gülün’ün ve Çağıl Kaya

        Pera Müzesi güncel müzik sahnesinin güçlü kadın seslerini dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. 23 Şubat'ta Pera Café'de gerçekleşecek "Bir Arada" konserinde, Selen Gülün'ün sahnesine, Çağıl Kaya konuk oluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 15:01 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:01
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        'Bir Arada' sahnesi Pera Müzesi'nde
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, her ayın son cuma günü düzenlediği “Bir Arada” konserleriyle müzikseverleri, kariyerinde dikkat çeken sanatçılarla buluşturuyor. Kendi müziğinin peşinde, hikâyesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi olan Beats by Girlz Türkiye iş birliğinde düzenlenen konser serisi, müziğin ritmine kapılmak isteyen herkesi Pera Café’de bir araya getiriyor.

        Çağıl Kaya
        Çağıl Kaya

        İlkbahar programının ikinci konserinde, 23 Şubat Cuma günü sahnede, performans ve besteleri uluslararası ödüllere layık görülen besteci, piyanist, şarkı yazarı, vokalist ve eğitimci Selen Gülün olacak. Gülün sahnesinde, müziğiyle düşlediği diyarlardan resimler çizmeye çalışan disiplinler arası sanatçı Çağıl Kaya’yı ağırlayacak.

        Selen Gülün
        Selen Gülün

        Pera Café’deki konsere katılan seyirciler, Uzun Cuma kapsamında 18.00 – 22.00 arasında müzeyi ücretsiz gezebilecek.

        Gelecek Program:

        29 Mart Cuma, 19.30

        Beats Band / Konuk: Eda Baba

        26 Nisan Cuma, 19.30

        Simge Pınar / Konuk: Deniz Tekin

        31 Mayıs Cuma, 19.30

        Gözde Öney / Konuk: Jehan Barbur

        Pera Café’de ayakta gerçekleşecek konserin biletleri Biletix.com’dan veya etkinlik günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

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        #Pera Müzesi
        #Selen Gülün
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