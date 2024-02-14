Pera Müzesi 'Bir Arada' sahnesinin yeni konukları Selen Gülün’ün ve Çağıl Kaya

Pera Müzesi 'Bir Arada' sahnesinin yeni konukları Selen Gülün’ün ve Çağıl Kaya

Pera Müzesi' 'Bir Arada' sahnesinin yeni konukları Selen Gülün’ün ve Çağıl Kaya Pera Müzesi güncel müzik sahnesinin güçlü kadın seslerini dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. 23 Şubat'ta Pera Café'de gerçekleşecek "Bir Arada" konserinde, Selen Gülün'ün sahnesine, Çağıl Kaya konuk oluyor.

Habertürk Giriş: 14.02.2024 - 15:01 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:01 facebook

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