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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nde müzecilik penceresinden sanat tarihi sohbeti

        Müzecilik penceresinden sanat tarihi

        Pera Müzesi 'Yazar-Editör Sohbetleri' bu ay, Türkiye'de Sanatın Tarihi: Müze kitabını okurla buluşturan Ayşe Hazar Köksal,Tarkan Okçuoğlu ve editörü Didem Bayındır'ı konuk gediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 11:01 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:01
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        Müzecilik penceresinden sanat tarihi
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        Pera Müzesi ve Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlenen “Yazar-Editör Sohbetleri” bu ay, Türkiye’de Sanatın Tarihi: Müze kitabını okurla buluşturan isimleri konuk ediyor.

        Ayşe Hazar Köksal
        Ayşe Hazar Köksal

        Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek söyleşinin konuşmacıları arasında kitabın derleyenlerinden Ayşe Hazar Köksal, yazarlarından Tarkan Okçuoğlu ve editörü Didem Bayındır yer alıyor.

        Didem Bayındır
        Didem Bayındır

        Türkiye’de sanat tarihi ve yazımı tartışmalarına ve bunlara dayanan çapraz okumalara bütünlüklü bir şekilde yer veren Türkiye’de Sanatın Tarihi dizisi, çok görüşlü bir sanat tarihi yazımına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Dizinin ilk kitabı Müze, bu kapsamda, sanat müzeciliğine dair teorik ve eleştirel bakış açılarını tarihsel bir çerçevede tartışıyor. Müzecilikle ilgili pek çok önemli başlığın alanında uzman isimler tarafından kaleme alındığı kitap, sanat profesyonellerinin yanı sıra sanata ilgi duyan herkese yönelik önemli bilgiler sunuyor.

        Tarkan Okçuoğlu
        Tarkan Okçuoğlu

        Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek ücretsiz etkinliğin dili Türkçe. Rezervasyon alınmıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pera Müzesi
        #Ayşe Hazar Köksal
        #Tarkan Okçuoğlu
        #Didem Bayındır

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