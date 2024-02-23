Pera Müzesi'nde seminer programı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu kapsamında lisansüstü öğrencilerine yönelik Geç Roma ve Bizans Sikkeleri Semineri’nin ikincisini düzenliyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde 9 Mart’ta gerçekleşecek seminer, nümismatik bilimini disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alıyor. Program, Geç Roma ve Erken Bizans dönemi arkeolojisi, tarihi, sanatı ve kültürü üzerine çalışan genç araştırmacılara sikkeler hakkında teorik ve pratik altyapı sağlamayı amaçlıyor. Bir gün sürecek yoğun program, seminer ve atölye çalışmasından oluşuyor.

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Yürütücülüğünü Doç. Dr. Aliye Erol’un üstlendiği programın birinci bölümünde Doç. Dr. Erol, Geç Roma ve Bizans sikkelerine ilişkin teorik bir seminer verecek. İkinci bölümde ise Vakfın Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’nda yer alan dönemin sikkeleri üzerinden uygulamalı nümismatik atölye çalışması yapılacak.

Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, tarih ve Eskiçağ tarihi programlarında araştırmalarını yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıların katılımına açık olan programda, 4. sınıf lisans öğrencilerinin başvurusu program sorumlusu tarafından değerlendirilecek. Başvuranların 4 Mart 2024 tarihine kadar info@peramuzesi.org.tr e-posta adresine “Bizans Sikkeleri Semineri_Ad-Soyad” başlığı ile tek sayfalık özgeçmiş ve 100 kelimeyi geçmeyecek niyet mektuplarını iletmesi gerekiyor.

Takvim

Son başvuru tarihi: 4 Mart Pazartesi

Seminer tarihi: 9 Mart Cumartesi, 10.00-18.00