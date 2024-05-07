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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nde 'Ters Yüz PƎRⱯ’

        Pera Müzesi'nde 'Ters Yüz PƎRⱯ’

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi 23 Mayıs'ta yeni sergisi Ters Yüz PƎRⱯ'yı sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sergi İstanbul'daki mevcut sanat kurumlarına ve kentsel çevrelerine dair çoklu bakış açılarını, yüksek kültür ve popüler kültür arasında hareket ederek bir araya getiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 00:47 Güncelleme: 07.05.2024 - 00:47
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        Pera Müzesi'nde 'Ters Yüz PƎRⱯ'
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        Pera Müzesi’nin yeni sergisi Ters Yüz PƎRⱯ: Mekânlar ve Metinler Üzerine Denemeler 23 Mayıs’ta ziyarete açılıyor. Bauhaus-Universität Weimar’dan Prof. Mona Mahall ve Yelta Köm yürütücülüğündeki "Temsil Pratikleri ve Politikaları" bölümü ve Bremen Sanat Üniversitesi’nden Prof. Aslı Serbest yürütücülüğündeki "Geçici Mekânlar” bölümü iş birliğiyle düzenlenen Ters Yüz PƎRⱯ, küresel kapitalist ilişkileri ve yerelleşmiş kültürel pratikleri araştırıyor. Ayrıca mimarinin, kurumların kentsel çevreleriyle ilişkilerinde hem kurucu hem de açığa çıkarıcı bir rol oynayarak bu kurumların belirli bir yer ve zamanda nasıl aracılık ettiğini ve işlediğini inceliyor.

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        Hem birbirine bağlanan hem parçalanan dünya

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'nda yer alan iki tablodan hareketle yola çıkan Ters Yüz PƎRⱯ sergisi üç bölümden oluşuyor. “Küreseller”bölümünde, ışıklı tabelaların, havuzların, Guzmanya bitkisinin ve deterjan kokularının adaptasyonları küresel kenti bir harabe olarak taklit ve teşhir ederken, Pera Müzesi’nin Art Deco kafesinden ödünç alınan avize de kurumun cazibeli kırılganlığının altını çiziyor. “Basamaklar”, dünyayı ya da bu bağlamda Pera bölgesinin merdiven ve rampalarla dolu karmaşık ve parçalı kentsel topografyasını temsil etmenin imkansızlığıyla oluşan travmayı işaret ediyor. Bu basamaklar, özellikle Bauhaus modernizminin ve genel olarak Batılılaşmış bir modernitenin yaygınlaştırdığı evrenselci biçim ve norm hayalini absürt hale getiriyor.

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        “Spekülasyonlar” ise süregelen eşitsizlikleri ve şiddeti farklı bir şekilde harekete geçirerek gitgide soyutlaşan küresel ekonomik, politik, estetik spekülasyon ve değerlendirme süreçlerini yorumluyor. Yerel, kâr amacı gütmeyen sanat mekânlarına odaklanan ve kamusal programına kültür-sanat çalışanları ile ziyaretçileri de dahil eden sergi, alternatif değerler üzerine düşünüyor, değerlendirmeler yapıyor.

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        Ters Yüz PƎRⱯ, kendini, hem giderek birbirine bağlanan hem de parçalanan bir dünyada kurumların rolünü keşfetmek için ortaklaşa bir pratiği benimseyen bir kurum olarak öneriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Tahran, Hong Kong, Osaka, Berlin, Weimar ve Almanya’nın diğer kentlerinden sanatçı, mimar ve araştırmacıları bir araya getiren serginin katılımcıları arasında şu isimler yer alıyor: Anıl Aydınoğlu, Arın Aydın, Aslı Serbest, Ayça Tuğran, Çisel Karacebe, Celal Orkun Gözübüyük, Dorian Beer, Elizaveta Boucke, Elif İmre Bilgin, Helen Christina Hümmer, Iben Schneider, Jolina Mix, Jisu Kim, Kitman Yeung, Leonie Link, Mona Mahall, Negar Rahname, Talia Ölker, Yelta Köm, Yuhe Lin.

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        Pera Müzesi’nin yeni sergisi Ters Yüz PƎRⱯ, 23 Mayıs – 18 Ağustos arasında müzenin 4. ve 5. katlarında ziyaret edilebilir.

        Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.

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