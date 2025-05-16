Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nde üç farklı sergiyle geçmişe yolculuk

        Pera Müzesi'nde üç farklı sergiyle geçmişe yolculuk

        Pera Müzesi, üç koleksiyon sergisine odaklanan ücretsiz rehberli tur sunuyor. 16 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek etkinlikte, ziyaretçiler rehber eşliğinde Kesişen Dünyalar, Osman Hamdi Bey ve Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergileriyle çok katmanlı bir tarih yolculuğuna çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 00:39 Güncelleme: 16.05.2025 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç farklı sergiyle geçmişe yolculuk
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, kuruluşunun 20. yılı kapsamında İBB Kültür AŞ iş birliğiyle koleksiyon sergilerini kapsayan ücretsiz bir rehberli tur düzenliyor. 16 Mayıs Cuma saat 18.00’de başlayacak turda, müzenin üç koleksiyon sergisi ziyaretçilere uzman rehber eşliğinde tanıtılacak.

        Osman Hamdi Bey
        Osman Hamdi Bey

        Tur kapsamında ziyaretçiler, Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Osman Hamdi Bey ve Ağırlık ve Ölçü Sanatı başlıklı sergileri birlikte keşfetme fırsatı bulacak.

        Ağırlık ve Ölçü Sanatı
        Ağırlık ve Ölçü Sanatı

        Kesişen Dünyalar, 17. ve 19. yüzyıllar arasında Osmanlı ile Avrupa arasındaki diplomatik ve sanatsal ilişkileri resmederken, Osman Hamdi Bey sergisi, sanatçının arkeoloji ve müzecilik alanındaki çok yönlü katkılarının yanı sıra Osman Hamdi Bey’in sanatçı kimliğini odağına alıyor. Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisi ise Anadolu’nun dört bin yıllık ticaret geçmişine ağırlık ve ölçü aletleri üzerinden bakıyor.

        Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar
        Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar

        Yaklaşık 1 saat sürecek rehberli tur ücretsiz turda kontenjan sınırlıdır. Tura katılmak için resepsiyon@peramuzesi.org.tr e-posta adresinden rezervasyon yaptırabilirsiniz

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pera Müzesi
        #sergi
        #osman hamdi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        "Hepimiz Almanca konuşurduk"
        "Hepimiz Almanca konuşurduk"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!