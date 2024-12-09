Pera Müzesi'nde 'Ustaların İzinde'

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yola çıkarak hazırlanan Kahve Molası sergisini farklı bir pencereden keşfe çağırdığı “Ustaların İzinde” başlıklı sergi turu düzenliyor.

Geç 19. ve erken 20. yüzyılda Kütahya'da çini ve seramik üretiminin ikinci altın çağına Kütahyalı seramik ustalarının eserleri eşliğinde mercek tutan etkinlikte, Kütahya seramik zanaatını şekillendiren dört usta isim; Hafız Mehmed Emin Efendi, Minas Avramidis, Artin ve Garabet Minasyan Kardeşler ile David Ohannesyan, eserleri üzerinden detaylı bir şekilde ele alınacak.