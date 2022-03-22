Abdullah Avcı 'Mahmut Hoca' 0:00 / 0:00

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Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri 'Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan, proje tasarımını Neşe Gönül'ün,

yönetmenliğini Yeliz Yalçın'ın yaptığı "Hababam Sınıfı Parıltı'ya El Ele" adlı tiyatro

oyunu, görme engelli çocuklar ve onlara eşlik eden ünlü isimlerle sahnelenecek.

İş, sanat, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Abdullah Avcı, Ayten Danışman, Burcu

Esmersoy, Feryal Gülman, Hakan Bilgin, Hakan Tiftik, Hande Sezer Pekcan, Hilal Özdemir, Monik İpekel, Neşe Gönül, Saffet Emre Tonguç, Süleyman Kaya ve Haluk Levent, "Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele"de çocuklarla birlikte sahnede olacak.

31 Mayıs'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde sergilenecek oyundan elde

edilecek tüm gelir, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği aracılığıyla görme engelli

çocukların eğitimi ve gelişimi için kullanılacak.

Derneğin başkanı Psikolog Dr. Hale Bacakoğlu, eş başkanı Neşe Gönül ve tiyatro yönetmeni Yeliz Yalçın’ın ev sahipliği yaptığı, Hilal Özdemir'in sunumuyla Mandarin Oriental Bosphorus'da gerçekleşen özel davete ünlü isimler katıldı.

Psikolog Dr. Hale Bacakoğlu, yaptığı konuşmada derneğin kuruluş hikâyesine ve yapılan çalışmalara değinirken "Herkesi oyunumuza bekliyoruz" dedi.

Yapılan diğer konuşmalarda duygular şöyle dile getirildi;

Neşe Gönül: Dernek olarak olarak, çocuklarımızın yaşamın her alanında var olduklarının farkındalığını kazandırmak adına birçok proje oluşturup başarıyla yürüttük. Yeni nesiller yetiştirirken akademik bilginin yanı sıra kültür, spor, sosyal yaşam, öz değerler ve bireysel kimliklerinin oluşumunda da destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bugün burada, ikincisine imza attığımız çok anlamlı tiyatro oyunumuz adına bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 31 Mayıs gecesi çocuklarımız ve onlara eşlik eden ünlü isimler 'Hababam Sınıfı Parıltıyla El Ele' diyecekler. Tiyatro oyunumuzda yer alan değerli isimlerimize, tüm çocuklarımıza ve tüm sponsorlarımıza

teşekkür ederiz” dedi.

Yeliz Yalçın: Bana sürekli sorulan bir soru var: görmeyen çocuklarla tiyatro

oyunu nasıl çalışıyorsunuz? Benim tek cevabim var: biz onları çoktan aştık. Mesleğimi çok

seviyorum, saygı duyuyorum ve mesleğimden edindiğim bilgiyi, tecrübeyi çocuklara

aktarmak, onları sahnede izlemek, emek verdiğim mesleğimin bana en güzel geri dönüşü.

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin yönetim kurulu üyelerinden ve yeni oyunda

'Hafize Ana'yı canlandıracak olan Monik İpekel, davetlileri 'Hafize Ana' kostümüyle

karşıladı. İpekel, heyecanını ve mutluluğunu davetlilerle paylaştı. Oyunda 'Mahmut

Hoca' rolüyle karşımıza çıkacak olan Abdullah Avcı da davette yer alan isimler arasındaydı. Ailece derneğe katkı sağladıklarını belirten Avcı, bu ailenin içinde olmaktan duydukları

mutluluğu dile getirdi. Davette yer alan ve oyunda edebiyat öğretmeni rolüyle karşımıza

çıkacak olan Saffet Emre Tonguç ise dernek adına başlattığı kampanyadan söz etti. Doğum

gününde ‘Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ne bağış kampanyası başlatan Tonguç,

davetlilerden büyük alkış aldı. Çocuklarla aynı sahneyi paylaşacak olan cemiyet hayatının

ünlü ismi Feryal Gülman da davette yer alan isimler arasındaydı. Gülman oyunda coğrafya

öğretmeni olarak karşımıza çıkacak. Davete katılım gösteren ve konuşma yapan diğer isimler

ise Ayten Danışman ve Hande Sezer'di. Ayten Danışman oyunda okul müdürü, Hande

Sezer Pekcan ise müzik öğretmeni olarak karşımıza çıkacak.