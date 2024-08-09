Perinthos Antik Kenti'nde heykel ve mezar bulundu

İş gücü, insan gücüyle yapılan bir iş bu. Dolayısıyla bu kadar büyük bir alanı çok fazla sayıda işçiyle ancak daha hızlı kazabiliriz. Ama özellikle şunu belirtmek gerek. Yani hız önemli değil. Hızlı kazıp açığa çıkarmak önemli değil. Buluntu kaçırmamak önemli. Ama bu boyutta bir yapı için çok daha fazla sayıda iş gücüne dolayısıyla işçiye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Erdem, 20'si öğrenci, 60'ı işçi 80 kişiyle kazı çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Ama bu boyutlu bir yapı için o da yeterli değil. Daha çok hızlanması için, daha çok desteğe, maddi desteğe ve iş gücüne, işçiye ihtiyacımız var" dedi.