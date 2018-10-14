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Pertek Kalesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, Murat Nehri'nin kıyısındaki bir tepenin üzerine inşa edilen ve bölgenin Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalmasıyla ada görünümüne kavuşan Pertek Kalesi, manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor. Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, "Pertek Kalesi'nin mükemmel bir manzarası var. Yerli ve yabancı turistlere açarsak ziyaretçi akınına uğrar" dedi

14.10.2018 - 14:38 | Güncelleme: AA

Tunceli'nin Pertek ilçesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Pertek Kalesi, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Yapılış tarihi bilinmeyen ve Osmanlı Devleti'nin de bir dönem kullandığı kale, ilçenin en önemli değerlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Murat Nehri'nin kıyısındaki tepenin üzerine inşa edilen ve bölgenin Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalması nedeniyle ada görünümüne kavuşan Pertek Kalesi, tarihi misyonu ve bulunduğu alanın doğal güzelliği dolayısıyla ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerini adeta büyülüyor.

MAVİ ÇİNİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Elazığ ve Pertek ilçesi arasında ulaşımı sağlayan feribotun yolcularına da eşsiz güzellikler sunan mavi renkli suların ortasındaki kale, ilgi odağı oluyor. Yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlaları ve serpiştirilmiş mavi çinileriyle dikkati çeken kaledeki tarihi güzellikler, vatandaşların yanı sıra fotoğraf sanatçılarını da cezbediyor.

RESTORAN VE KAFELER İNŞA EDİLECEK

AA'nın haberine göre kalede, turizmin daha fazla canlandırılması amacıyla Tunceli Valiliği desteğiyle Pertek Kaymakamlığı ve Pertek Belediyesi'nce yürütülen proje kapsamında tekne iskeleleri kurularak, restoran ve kafeler inşa edilecek. Bu çalışmalar sonrası turistlerin ziyaretine açılacak kalenin, bölge turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.

"KALENİN ELEKTRİK VE SUYU BARAJ ALTINDAN GÖTÜRÜLECEK"

Pertek Belediye Başkanı Recai Vural yaptığı açıklamada, Pertek Kalesi'nin geçmişinin Urartular dönemine kadar uzandığını söyledi. Yaklaşık 4 yıl önce kalede restorasyon çalışmasının yapıldığını ifade eden Vural, şöyle konuştu: "Pertek Kalesi'ni turizme açmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Son olarak Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in desteği ile Pertek Kaymakamlığı ve belediyemizin hazırladığı proje kapsamında kaleye güzel iskeleler, restoran ve kafeler yapacağız. Kalenin elektriğini ve suyunu, baraj altında geçirerek götürüyoruz."

Vural, elektrik sorununun giderilmesinin ardından kalenin gece ışıl ışıl parlayacağını belirterek, kaledeki yürüyüş yollarından oturma alanlarına birçok sorunu gidereceklerini dile getirdi.

 

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