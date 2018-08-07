Perth Glory - Melbourne Victory maç önü

Avustralya FFA Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Perth Glory, 07 Ağustos 2018 Salı günü Melbourne Victory takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. Perth Glory, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Melbourne Victory son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 402 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Perth Glory kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.20, Melbourne Victory sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.
Perth Glory son haftadaki Brisbane Roar müsabasında 2-3 yenildi.
Melbourne Victory ise Sydney karşılaşmasında 1-0 yenildi.
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