PES 2013 sistem gereksinimleri nelerdir? PES 2013 kaç GB boş alan istiyor?

Bu modda amaç, kendi kişisel yeteneklerini geliştirerek kulüpler arası transferlerle kariyer basamaklarını tırmanmak ve uluslararası başarılar kazanmaktır. Diğer yandan "Master League" modu, bir futbol kulübünü yönetme ve hem saha içinde hem de saha dışında başarıya ulaştırma temasını işler; burada da kulüp yönetimi, transfer politikaları, taktiksel düzenlemeler ve genç yeteneklerin keşfi gibi unsurlar ön plandadır.

PES 2013, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar gibi dünya yıldızlarının parladığı bir dönemde piyasaya sürüldüğünden, oyunda bu oyuncularla oynayabilmek ya da onların kariyer yolculuklarını bire bir deneyimleyebilmek, oyunun cazibesini artıran bir unsur olmuştur. Gerçek takımlar, lisanslı ligler ve atmosferik stadyumlar, oyuncuya adeta futbol dünyasının içinde olma hissini verir. PES 2013’ün sunduğu bu yapı, futbolu sadece bir oyun olarak değil, bir yaşam tarzı olarak deneyimleme fırsatı sunar. Taktik zekâ, refleks, stratejik kararlar ve duygusal bağlılık; bu oyunda futbolseverlerin kendilerini bulabileceği temel temalardır.

PES 2013 KAÇ GB?

Pro Evolution Soccer 2013 (PES 2013), Konami tarafından geliştirilen ve futbolseverlerin beğenisine sunulan efsanevi futbol oyun serisinin önemli halkalarından biridir. Oyun, 2012 yılında çıkmasına rağmen hâlâ birçok oyuncu tarafından oynanmakta ve modlarla güncellenerek günümüze taşınmaktadır. Döneminin teknolojik sınırları ve görsel gereksinimlerine göre oldukça optimize edilmiş bir yapım olan PES 2013, modern oyunlara kıyasla daha düşük bir sistem gereksinimi ve daha az depolama alanı ihtiyacı ile öne çıkmaktadır.

Oyunun düşük grafik ayarlarında, temel performansla çalışabilmesi için yeterlidir.

İşletim Sistemi: Windows XP SP3, Vista SP2, 7 veya 8 (32-bit veya 64-bit sürümleri destekler)

İşlemci (CPU): Intel Pentium D 820 2.8 GHz veya AMD Athlon LE-1640

Bellek (RAM): En az 1 GB RAM (Vista/7 için 2 GB önerilir)

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce 510 / ATI Radeon HD 5450 – Shader Model 3.0 destekli, 128 MB VRAM

DirectX: DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı ve sistem

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Depolama Alanı: En az 6 GB boş hard disk alanı

Optik Sürücü: DVD-ROM (fiziksel medya kurulumu için)

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Oyunu daha yüksek grafik ayarlarında, daha akıcı bir deneyimle oynayabilmek için önerilen donanım seviyesidir.

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (32-bit ve 64-bit uyumlu)

İşlemci (CPU): Intel Core 2 Duo E7400 2.8 GHz veya AMD Phenom II X2 550

Bellek (RAM): 2 GB RAM ve üzeri

Ekran Kartı (GPU): NVIDIA GeForce 8800 GT veya AMD Radeon HD 4650 – 512 MB VRAM ve Shader Model 3.0 destekli

DirectX: DirectX 9.0c (Windows 10’da geriye dönük uyumlu çalışır)

Depolama Alanı: 8 GB veya üzeri boş alan (ekstra yamalar/modlar kurulacaksa 10-12 GB önerilir)

Ses Kartı: 5.1 surround destekli DirectX uyumlu ses kartı

Mod yüklemeyi planlıyorsanız, ekstra dosya boyutu ve grafik ihtiyacına göre RAM ve GPU kapasitenizin biraz daha yüksek olması önerilir. PES 2013, birçok modern sistemde uyumluluk moduyla çalıştırılabilir. En stabil performans için oyunu bir SSD’ye kurmanız, yükleme sürelerini kısaltır. Günümüzde geliştirilen 2024 sezon modları (yeni formalar, ligler, transfer güncellemeleri vs.) ile oyunu güncel hale getirmek mümkün, fakat bu yamalar donanımı biraz daha zorlayabilir.

PES 2013, futbol oyunlarını seven her yaştan oyuncu için uygun bir yapımdır. Düşük sistem gereksinimleri sayesinde, güçlü donanıma sahip olmayan bilgisayarlarda dahi rahatça çalışabilmesi, onu geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden erişilebilir bir oyun hâline getirir. Gerçekçi futbol mekanikleri, efsane futbolcuların yer alması ve detaylı kariyer modları sayesinde hem stratejik düşünmeyi seven yetişkin oyunculara hem de eğlenceli maçlar yapmak isteyen genç oyunculara hitap eder. Ayrıca çevrimdışı oynanabilmesi, internet bağlantısı kısıtlı olan kullanıcılar için de büyük avantaj sağlar. PES 2013; rekabetçi çevrimdışı maçlar yapmak, arkadaşlarla keyifli vakit geçirmek ya da bir futbolcunun veya kulübün kariyerini sıfırdan inşa etmek isteyen herkes için idealdir. Güncel kadro/yama sistemlerini takip etmek isteyen kullanıcılar için manuel mod güncellemeleri gerekebilir.