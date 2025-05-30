PES 2018 sistem gereksinimleri nelerdir? PES 2018 kaç GB boş alan istiyor?
PES 2018, futbolseverlere gerçekçi ve sürükleyici bir futbol deneyimi sunmayı amaçlayan bir oyundur. Oyun, taktiksel derinliği ve oyuncu hareketlerinin doğallığı ile öne çıkarak, saha içindeki her detayın hissedilmesini sağlar. PES 2018'in en önemli özelliklerinden biri, oyuncu hareketlerinin ve animasyonlarının geliştirilmiş olmasıdır; bu sayede futbolcuların koşu, pas, şut ve top kontrolü gibi hareketleri çok daha akıcı ve doğal görünür.
Oyunda, gerçek futbol takımlarının lisanslı oyuncuları, formaları ve stadyumları yer alır, bu da oyunun atmosferini zenginleştirir. Ayrıca yapay zekâ sistemi geliştirilmiş olup, rakip takımın taktikleri ve oyuncu davranışları daha gerçekçi bir şekilde modellenmiştir. PES 2018, oyunculara sadece maç oynama değil, takım yönetimi ve strateji geliştirme imkânı da tanır.
Kariyer modu, oyunculara kendi futbol kariyerlerini yönetme ve geliştirme fırsatı verirken, MyClub modu ise kendi hayal takımlarını kurup online rakiplerle mücadele etme olanağı sunar. Grafikler, ses efektleri ve oyun atmosferi, futbolun heyecanını ve dinamizmini yansıtarak oyuncuları adeta sahaya taşır. Bu nedenle PES 2018, hem futbolu seven oyunculara hem de rekabetçi oyun deneyimi arayanlara hitap eden, detaylı ve zengin içeriğe sahip bir futbol simülasyonu olarak dikkat çeker.
PES 2018 KAÇ GB?
PES 2018, yani Pro Evolution Soccer 2018, futbolseverler için oldukça kapsamlı ve detaylı bir oyun deneyimi sunar ve bu deneyim doğal olarak oyunun dosya boyutuna da yansır. PES 2018’in bilgisayarlarda kapladığı alan, oyunun yüksek kaliteli grafikler, ayrıntılı oyuncu modelleri, stadyum atmosferi ve zengin içerik yapısı nedeniyle diğer bazı spor oyunlarına kıyasla oldukça büyüktür. Genel olarak, oyunun kurulum dosyalarının yaklaşık 30 GB civarında bir depolama alanına ihtiyaç duyduğu söylenebilir.
PES 2018 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Bu büyüklük, oyundaki birçok farklı modun, lisanslı takımların, oyuncu animasyonlarının, ses efektlerinin ve oyun içi diğer tüm görsel detayların bir arada bulunmasından kaynaklanmaktadır. PES 2018, online ve offline modlarda çeşitli içerikler barındırdığı için, oyunun dosya boyutu zamanla gelen güncellemeler ve ek paketlerle artabilir. Depolama alanı açısından bu büyüklük, oyuncuların sistemlerinde yeterli boş alan bulunmasını gerektirir; özellikle SSD gibi hızlı disklerde kurulum yapmak, oyunun performansını ve yükleme sürelerini olumlu etkiler.
Ekran çözünürlüğü olarak minimum 1280x720 piksel önerilir; ancak yüksek çözünürlüklü (Full HD 1920x1080 veya üstü) ekranlar oyunun grafik kalitesini tam anlamıyla deneyimlemenize imkan verir. Sistem gereksinimlerinin üzerinde donanıma sahip kullanıcılar, oyunu ultra grafik ayarlarında, yüksek çözünürlüklerde ve akıcı kare hızlarında oynayabilir. Düşük donanımlı sistemlerde ise grafik kalitesinde düşüş yaşanabilir ve performans sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle önerilen sistem gereksinimlerine uygun veya daha güçlü bir bilgisayar tercih edilmelidir.