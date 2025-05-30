PES 2018 sistem gereksinimleri nelerdir? PES 2018 kaç GB boş alan istiyor?

Oyunda, gerçek futbol takımlarının lisanslı oyuncuları, formaları ve stadyumları yer alır, bu da oyunun atmosferini zenginleştirir. Ayrıca yapay zekâ sistemi geliştirilmiş olup, rakip takımın taktikleri ve oyuncu davranışları daha gerçekçi bir şekilde modellenmiştir. PES 2018, oyunculara sadece maç oynama değil, takım yönetimi ve strateji geliştirme imkânı da tanır.

Kariyer modu, oyunculara kendi futbol kariyerlerini yönetme ve geliştirme fırsatı verirken, MyClub modu ise kendi hayal takımlarını kurup online rakiplerle mücadele etme olanağı sunar. Grafikler, ses efektleri ve oyun atmosferi, futbolun heyecanını ve dinamizmini yansıtarak oyuncuları adeta sahaya taşır. Bu nedenle PES 2018, hem futbolu seven oyunculara hem de rekabetçi oyun deneyimi arayanlara hitap eden, detaylı ve zengin içeriğe sahip bir futbol simülasyonu olarak dikkat çeker.

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PES 2018 KAÇ GB?

PES 2018, yani Pro Evolution Soccer 2018, futbolseverler için oldukça kapsamlı ve detaylı bir oyun deneyimi sunar ve bu deneyim doğal olarak oyunun dosya boyutuna da yansır. PES 2018’in bilgisayarlarda kapladığı alan, oyunun yüksek kaliteli grafikler, ayrıntılı oyuncu modelleri, stadyum atmosferi ve zengin içerik yapısı nedeniyle diğer bazı spor oyunlarına kıyasla oldukça büyüktür. Genel olarak, oyunun kurulum dosyalarının yaklaşık 30 GB civarında bir depolama alanına ihtiyaç duyduğu söylenebilir.