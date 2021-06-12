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Alkollü sürücüden şoke eden itiraf!

Antalya’da polisin, ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü İran uyruklu sürücü, kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 3 yolcudan 2’si yaralanırken, 2.09 promil alkollü çıkan sürücü, “Türk kanunlarına her zaman saygı duyarım. Alkollüydüm. Her zaman alkollü yola çıkıyorum” dedi

ŞOK İTİRAF! Son dakika: Alkollü sürücüden
Alkollü sürücüden şoke eden itiraf!
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İHA

Antalya'da edinilen bilgiye göre trafik kazası, dün saat 18.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı dolum tesisleri yakınında meydana geldi.

İran uyruklu Davood A., ailesi ve yakın bir arkadaşı ile balıkçı barınağından balık turuna çıktı. Akşam saatlerinde limana gelen Akbari, alkol aldıktan sonra otomobiliyle evine doğru yola çıktı.

POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMADI

İHA'da yer alan habere göre Davood A., Sarısu’daki polisin uygulama noktasındaki ‘dur’ ihtarına uymadı. Kent merkezine doğru seyir halinde bulunan Davood A., kaldırıma ve trafik levhasına çarparak kaza yaptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR KALDIRIMA UZANDI

Kazada aracın hava yastıkları açılırken, yaralılar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Hafif yaralı olan Aysan Panahi ile Mehdi Salman Paur kaldırıma uzandı. Yaralılardan Paur, ilk tedavisinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaldırıma uzanan Aysan Panahi’nin başından ise yakınları biran olsun ayrılmadı.

2.09 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Acı içinde kıvranan genç kızın yakınları ellerini tutarak sakinleştirmeye çalıştı. Genç kız ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Davood A., ise uzun süre aracının içinde sürücü belgesi ve pasaportunu aradı. Trafik ekipleri yaptıkları alkolmetreli ölçümde A., 2.09 promil alkollü olduğunu belirledi. Kaza yapan araç olay yerinden çekici ile çekilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"HER ZAMAN ALKOLLÜ YOLA ÇIKIYORUM"

2.09 promil alkollü çıkan Davood A., “Türk kanunlarına her zaman saygı duyarım. Alkollüydüm. Her zaman alkollü yola çıkıyorum. Ama yolum çok yakın olduğu için kaza yaptım. Polisleri görünce korktum. Polislere saygı duyuyorum. Ama bu kez aile içi problemim olduğu için biraz tedirgin oldum. Kaza yaptık” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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