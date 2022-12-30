Tokat şakası cinayetle bitti!

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DHA

İstanbul'da olay, 14 Aralık Çarşamba Günü saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi´nde meydana geldi.

TOKAT ATTI TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre, bir eğlence mekanında oturan M.Ö. arkadaşı Ş.K.'ye tokat attı. M.Ö. ile Ş.K arasında tartışma çıktı.

İKİLİ, TOKAT MAĞDURUNA KURŞUN YAĞDIRDI Çıkan tartışmanın ardından mekan dışında çıkan ikili, kavgaya başladı. Kavgada, M.Ö.'nün yanındaki arkadaşı U.K., yanında bulunan 2 silahtan birini M.Ö'ye verdi. İkili daha sonra Ş.K.'ye kurşun yağdırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Ş.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, arkadaşları tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ş.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.