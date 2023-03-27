Herkesin başına gelebilir! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa "PES" DEDİRTEN OLAY... Son dakika haberi: Herkesin başına gelebilir! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem!
ABONE OL

Herkesin başına gelebilir! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem!

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, kendilerini 'emlakçı' olarak tanıtan dolandırıcıların, noter veya tapu müdürlüklerinden mesai bitimine yakın randevu alıp, satış ücretini banka hesabına havale ettirdikten sonra konut almak isteyenleri, 'Mesai bitti, işlemlere yarın devam edelim' sözü ile kandırdığını söyledi. Çağlar, "Günde 5-6 dolandırıcılık şikayeti alıyoruz" dedi

Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası kentin göç almasıyla başlayan konut sıkıntısının, otellere yerleştirilen depremzedelerin de ev arayışına girmesiyle sürdüğüne dikkati çekti.

"ANTALYA'DA KİRALIK VE SATILIK EV ÇOK AZ"

Antalya Emlak&ccedil;ılar, Oto Galericileri, İş Takip&ccedil;ileri Odası Başkanı İsmail &Ccedil;ağlar.
Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar.

DHA'da yer alan habere göre kentteki kiralık evlerin 7 bin liradan, satılık 1+1 konut fiyatlarının da 1 milyon liradan başladığını belirten Çağlar, "Antalya'da kiralık ve satılık konut yok denecek kadar az sayıda" dedi.

MESAİYE YAKIN RANDEVU TERCİHİ

Ev arayışına girenlerin internet sitelerindeki ilanlara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çağlar, son günlerde sıklıkla yaşanan dolandırıcılık olaylarına ilişkin de bilgi verdi. Çağlar, dolandırıcıların kendilerini 'emlakçı' olarak tanıttığını ya da yakınına ait evi sattığını belirterek, satış fiyatının bir bölümünün başkasına ait banka hesabına gönderilmesinin ardından tapu müdürlüklerinden mesai bitimine yakın saatlerde randevu almayı tercih ettiğini söyledi.

"MESAİ BİTTİ, İŞLEMLER YARINA KALDI"

Çağlar, tapu müdürlüğüne gidildiğinde de kalan paranın havalesini yaptıran dolandırıcıların, 'Mesai bitti. İşlemler yarına kaldı' diyerek ev almak isteyenlerin dolandırıldığını anlattı.

"GÜNDE 5-6 DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ"

Dolandırıcıların son günlerde bu yöntem ile insanları mağdur ettiğini vurgulayan Çağlar, şöyle konuştu:

"ARAÇ SATIŞINDA DA AYNI YÖNTEM KULLANILIYOR"

"Dolandırıcılık genellikle para aktarma sırasında oluyor. Satış ücretinin bir bölümünü evi alacak kişi gönderiyor. Kalanının başka hesaba gönderilmesi talep ediliyor. Ev alacak kişiler, mutlaka paranın tamamını ev sahibinin hesabına göndermeli. Dolandırıcılar, bu yöntemi çok kullanıyor. Dolandırıcılar tapu müdürlüklerinde son dakikaya randevu alıp, para gönderildikten sonra da 'Mesai bitti', 'İşlemler sonraki güne kaldı' gibi söylemlerle kandırıyor. Araç ve konut satışlarında benzer durum yaşanıyor. Günde 5-6 dolandırıcılık şikayeti alıyoruz."

"İŞLEMLERİ ERKEN YAPIN" UYARISI

Konut satışlarının yanı sıra noterde gerçekleştirilen araç satışlarında da dolandırıcıların benzer yöntemi kullandığından bahseden Çağlar, "Araç satışlarında da kapora gönderiliyor. Notere geliniyor. Başkasının adına hesaba para gönderiliyor. Noter satışı mesai bitiminin sonuna doğru yapılmaya çalışıyor. Ertesi güne kalınca da hesaba para gönderildikten sonra dolandırıcıya ulaşılamıyor. Alım satım yapacakları uyarıyorum. Satış işlemlerinin mesai bitimine yakın dakikalarda yapmayın. Gün içerisinde erken saatlerde gerçekleştirin" dedi.

YETKİ BELGESİ ARAŞTIRILMALI

Çağlar, alım-satım işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken şeyleri de şöyle sıraladı:

"İnternet sitelerindeki ilan sahiplerinin gerçekten ev, tapu, araç ya da ruhsat sahibi olduğuna emin olun. Sitelerdeki ilanı veren emlakçı mı, yetki belgesi var mı, vergi levhası var mı araştırın. Bunları araştırmadığınız sürece dolandırılabilirsiniz."

KİRALIK EVDE 'KAPORA' ALDATMACASI

Dolandırıcıların kiralık ev arayanları da 'kapora' oyunu ile aldattığına değinen Çağlar, "İnternet sitesindeki ilanda kiralık ev buluyorsunuz. Kapora gönderiliyor. Başka illerden gelen de ilanda görüp, ödeme yapıyor. Sonra emlakçı diye tanıdıkları kişiyi aradıklarında telefona bakmıyor. Eve gidiyorlar, evde başkaları oturuyor. Burada emlakçı olmadığı ve dolandırıcı olduğu ortaya çıkıyor. Ev kiralamak isteyenler, buna dikkat etmeli" diye konuştu.

Çağlar, mağdurların şikayeti sonrası dolandırıcıların herhangi bir oda kaydı bulunmaması nedeniyle işlem yapamadıklarını ve polise gitmeleri gerektiğini anlattıklarını söyledi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Adana'da dehşet! Ev kavgası cinayetle bitti! - Adana haberleri
GÜNDEM Adana'da dehşet! Ev kavgası cinayetle bitti!
Son dakika: Yusufeli'de baraj suları terk edilen binalara girdi
GÜNDEM Yusufeli'de baraj suları terk edilen binalara girdi
SON DAKİKA HABERİ: Yargıdan süreli nafaka kararı! - ÖZEL
GÜNDEM Yargıdan süreli nafaka kararı
TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları CANLI İZLE: 27 Mart 2023 İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları
ACI ÜSTÜNE ACI! Son dakika: Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ta kızı ve torununu kaybetti! "Bir parmağı çıksın ona razıyım!" - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Rönesans Rezidans'ta kızı ve torununu kaybetti! "Bir ...
Son dakika: İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik felç oldu! İstanbul trafik durumu/yoğunluğu
GÜNDEM İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik felç oldu!
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den lodos, sağanak ve kar yağışı uyarısı! Kar yağacak mı?
GÜNDEM Lodos, sağanak ve kar yağışı uyarısı
Deprem bölgesinde bazı ilçelerde eğitim öğretim yeniden başladı
GÜNDEM Deprem bölgesinde bazı ilçelerde eğitim öğretim ...
CANLI İZLE | İstanbul TOKİ Tuzla kura çekilişi sonuçları açıklanıyor... 27 Mart 2023 İstanbul TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ kura heyecanı İstanbul Tuzla'da devam ediyor
Denizli'de öfkeli kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM Denizli'de öfkeli kadın, kocasını bıçaklayarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.