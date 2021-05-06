Akılalmaz hırsızlık! Bu kadarına "Pes!" 0:00 / 0:00

İHA

Osmaniye'de, edinilen bilgiye göre, İl Orman İşletme Müdürlüğü’nde bulunan tavus kuşunun yerinde olmadığı gören personeller durumu polise bildirdi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı yere sevk edildi. Yapılan saha çalışmaları sonucunda tavus kuşunu çalan şüphelilerin F.K. ve M.A. olduğu tespit edildi.

TAVUS KUŞU EVLERİNDE BULUNDU

Yapılan fiziki takip sonucu zanlılar evlerinde gözaltına alındı. Evlerinde bulunan tavus kuşu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Haklarında adli tahkikat başlatılan F.K. ve M.A. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk dilecek.