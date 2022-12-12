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Enflasyonun altında teklif edilen maaş artışını kabul etmeyen UNISON, Nipsa ve GMB sendikalarına üye sağlık çalışanları, bir günlük greve gitti.

Kuzey İrlanda'da 2019'dan bu yana sağlık çalışanlarının yaptığı ilk grevde, sendikalar, 2022-2023 dönemi için verilmesi planlanan 1400 sterlinlik ikramiyenin artan enflasyon karşısında yeterli olmadığını savundu.

Sendikalar, üyelerinin geçimlerini sağlayabileceği makul ücret ve hastalara daha iyi hizmet sunulması için istihdam çağrılarını yineleyeceklerini ve talepleri karşılanmadığı takdirde eylemlerini sürdüreceği uyarısında bulundu.

HEMŞİRELER DE GREVE HAZIRLANIYOR

Öte yandan, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da binlerce hemşire de 15 ve 20 Aralık'ta iki gün sürecek toplu greve gitmeye hazırlanıyor.

Hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasının, 106 yıllık tarihinde ilk kez yaptığı grev oylamasında, sendikaya üye hemşirelerin büyük çoğunluğu greve gidilmesi yönünde oy kullandı.

Ayrıca İngiltere ve Galler'de maaş zammı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 10 binden fazla ambulans personeli ve acil servis çalışanı 21 ve 28 Aralık'ta greve gidecek.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.