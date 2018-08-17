Peterhead - Clyde maçı ne zaman?

Peterhead ve Clyde, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Peterhead 4 puanla 2. sırada, Clyde 6 puanla 1. sırada bulunuyor. Peterhead son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Clyde, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 352 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Peterhead kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Clyde sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Peterhead önceki hafta Edinburgh C mücadelesinde 2-1 kazandı.

Clyde, Berwick karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Peterhead, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Clyde ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Clyde, 3 gol atarken 0 gol yedi.

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