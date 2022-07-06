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Petrol çakıldı! Benzine indirim beklentisi oluştu! 6 Temmuz güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri, petrol piyasalarında gözlemlenen dalgalı seyir nedeniyle gündeme gelmeye devam ediyor. 2 Temmuz itibariyle otogaz ve benzine indirim uygulanmıştı. Güçlenen resesyon endişeleriyle petrol fiyatları 11 Mayıs'tan itibaren ilk kez 100 doların altında gerilirken benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu. İşte, 6 Temmuz güncel LPG, motorin fiyatları ve benzin fiyatlarında son durum…

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  • Petrol çakıldı! Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

    Benzin fiyatları zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde akaryakıt indirimi haberleri peş peşe gelmişti. Benzin fiyatlarına 2 gece üst üste indirim yapılırken 2 Temmuz günü benzine 2 lira 13 kuruş ve LPG'ye ise 1 lira 75 kuruş indirim uygulanmıştı. Brent petrol piyasalarında gözlemlenen sert düşüşün ardından benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. İşte, 6 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları...
  • Petrol çakıldı! Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

    MOTORİNE PEŞ PEŞE İKİ İNDİRİM YAPILMIŞTI!

    28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık motorin indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan toplam indirim 3 lira 34 kuruş oldu.
  • Petrol çakıldı! Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

    SON OLARAK BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM UYGULANMIŞTI!

    2 gece üst üste uygulanan benzin fiyatları indirim haberinin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber de 2 Temmuz itibariyle geldi. 

    2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 13 kuruş, LPG fiyatlarına ise 1 lira 75 kuruş indirim yapıldı.
  • Petrol çakıldı! Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

    BENZİNE ZAM İPTAL EDİLDİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz Çarşamba günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 95 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Edinilen son bilgiye göre, bu zam iptal edildi.
  • Petrol çakıldı! Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

    PETROL ÇAKILDI! AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ OLUŞTU!

    Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin güçlenmesiyle talebin azalacağına yönelik endişelerle düşeş geçti. Ham petrol fiyatı 11 Mayıs gününden itibaren ilk kez 100 doların altına düştü.
  • Petrol çakıldı! Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

    BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM YAPILACAK MI?

    Petrol piyasalarındaki sert düşüş benzine indirim beklentisi oluşturdu. Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına dair henüz net bir açıklama bulunmuyor.
  • Petrol çakıldı! Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 6 TEMMUZ 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 25,17 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,65 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,49 TL
  • Petrol çakıldı! Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 25,16 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,63 TL 

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,72 TL
  • Petrol çakıldı! Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 25,32 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 26,79 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 10,74 TL
  • Petrol çakıldı! Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 25,28 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 26,74 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,43 TL

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