Petrol ithalatında artış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji
ABONE OL

Petrol ithalatında artış

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 3 milyon 225 bin 886 ton oldu

Petrol ithalatında artış
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 14 azalarak 2 milyon 17 bin 437 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 26,4 artışla 848 bin 269 ton olarak kayıtlara geçti. İthalatın kalan bölümünü fuel-oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 3 milyon 225 bin 886 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 615 bin 551 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 610 bin 216 tonla Irak ve 362 bin 341 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin türleri satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 257 bin 89 ton, motorin türleri satışları yüzde 2 azalarak 1 milyon 780 bin 226 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 1 artarak 2 milyon 344 bin 38 ton olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 4 artarak 300 bin 463 ton oldu.

Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 42,6 azalışla 79 bin 623 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 89,9 azalarak 6 bin 821 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 114 artarak 251 bin 721 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol piyasasında diğer ürünler de eklendiğinde toplam ihracat ise yüzde 3,9 azalarak 814 bin 769 ton olarak hesaplandı.

Motorin türleri üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 1 milyon 76 bin 264 ton, benzin türleri üretimi yüzde 20,1 azalarak 241 bin 85 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 24,9 artışla 382 bin 404 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 37,2 azalışla 102 bin 795 tona geriledi. Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 16,8 azalarak 2 milyon 250 bin 200 ton oldu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğunu anlattı
ENERJİ Cumhurbaşkanı Erdoğan nükleer enerji yolculuğunu ...
Enerji ithalatı faturası martta yüzde 30,5 azaldı
ENERJİ Enerji ithalatı faturası martta yüzde 30,5 azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
ENERJİ 'Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler liginde'
Akkuyu'da tören saati ertelendi
ENERJİ Akkuyu'da tören saati ertelendi
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 
ENERJİ ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 
BOTAŞ, Kapalıçarşı iddiasını yalanladı
ENERJİ BOTAŞ, 'Kapalıçarşı' iddiasını yalanladı
Motorine indirim geldi
ENERJİ Motorine indirim geldi
Doğalgaz piyasaları iki yıllık krizin ardından dengelenme eğiliminde
ENERJİ Doğalgaz piyasaları dengelenme eğiliminde
Karbon yakalama teknolojilerinin karnesi "zayıf" çıktı
ENERJİ Karbon yakalama teknolojileri "zayıf" kaldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Habertürk'e açıklamalar - Gündem Haberleri
ENERJİ Bakan Dönmez'den Habertürk'e açıklamalar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.