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Petrol Kralları oyuncuları kimler? Petrol Kralları nerede ve ne zaman çekildi? Petrol Kralları konusu

Petrol Kralları oyuncuları kimler? Sorusu gündemde. Zeki Alaska'nın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Petrol Kralları filminin nerede ve ne zaman çekildiği merak ediliyor. İşte Petrol Kralları filminin oyuncuları ve konusu...

Petrol Kralları oyuncuları kimler? Petrol Kralları nerede ve ne zaman çekildi? Petrol Kralları konusu

Kadrosunda dönemin birçok ünlü oyuncusunu barındıran Petrol Kralları filmi bu akşam tekrardan televizyon ekranlarında olacak. İşte Petrol Kralları filmi ile ilgili bilgiler haberimizde…

PETROL KRALLARI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Petrol Kralları filmi 1978 yılında İstanbul Arnavutköy'de çekilmiştir.

PETROL KRALLARI KONUSU

Başrollerini Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisinin oynadığı filmde para sıkıntısından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelenler anlatılıyor. İki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerler ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.

PETROL KRALLARI OYUNCULARI

Zeki Alasya

Metin Akpınar

Suna Yıldızoğlu

Perran Kutman

Ali Şen

Mine Sun

Şeref Çokşeker

Osman Alyanak

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