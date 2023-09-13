Petrol Ofisi'nden madeni yağda üretim kapasitesini artıracak yeni yatırım

Petrol Ofisi Grubu’nun Kocaeli’de bulunan madeni yağ fabrikasının üretim kapasitesini Türkiye’nin madeni yağ tüketiminin yarısını karşılayacak seviyeye çıkaran yeni lojistik merkezinin açılış töreni, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç ve önde gelen diğer kamu yetkililerin de katılımı ile Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu ve Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ev sahipliğinde gerçekleşti. Kurdele kesiminin ardından misafirler yeni lojistik merkezini ve tesis içerisinde bulunan teknoloji merkezi POTEM ile dev T34 motorin tankını gezerek Petrol Ofisi Grubu’nun üst yönetiminden bilgi aldı.

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ABBASOĞLU: YATIRIMLARIMIZ CUMHURİYET YENİ YÜZYILI'NDA ARTARAK DEVAM EDECEK Açılış töreninde konuşan Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu "Madeni yağlardaki büyümemiz ve 13 yılı aşkın geleneksel liderliğimizde ivme kazanıyor. Yeni yatırımımızla birlikte bu tesis Türkiye pazarındaki mevcut talebin tam yarısını karşılar nitelikte. Derince fabrikamızdan halihazırda 4 kıtada 33 ülkeye madeni yağ ihracatı gerçekleştiriyoruz. Ülkemize milyonlarca doları aşkın getiri sağlıyoruz. Öte yandan tabii ki burada yaptığımız tek şey üretimi değil. Birazdan göreceğiniz POTEM yani Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi'nde Türkiye'nin teknolojisini üretiyoruz. Rakiplerimiz de dahil olmak üzere sektörün analizlerini yapıyor, yılda 150 bini aşkın işlem gerçekleştiriyoruz" dedi. Abbasoğlu elektrikli araç piyasasına yönelik olarak "Küçük bir örnek vermek gerekirse bildiğiniz gibi Türkiye'deki elektrikli araç pazarına talep sürekli büyümekte. Takip edenleriniz olmuştur. Kısa bir süre önce elektrikli şarj altyapı yatırımında bir iş birliğine gittik. Çünkü biliyoruz ki elektrikli araçta artan talep ancak yayılacak menzil ve şarja erişim altyapısıyla anlamlı olabilecek. Aynı usul bu araçların yağı için de geçerli. Elektrikli araçlarla işleri zor dendiği noktada biz karşımızda duran fırsat penceresine odaklandık. Ve elektrikli araçlara özel dişli yağlar ve soğutucu sıvıların formülasyonlarını ürettik" diye konuştu. Abbasoğlu, Petrol Ofisi Grubu olarak ekonominin sürdürülebilir büyümesine yönelik yatırımlarını Cumhuriyet Yeni Yüzyılı'nda da artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

GÜRSU: DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ise açılış konuşmasında "Sanayimizin kalbi Kocaeli bölgesinde yer alan tesisimiz dünyanın en büyüklerinden biri" derken "Çok değil bundan 4-5 sene öncesinde 100 bin, 110 bin ton civarında olan üretimimiz bu sene 150 bin tonlara çıkmaktadır. Burada birçok faktör var. Ülkemizdeki büyüme, araç sayısındaki artış, pazar payını artırmamız yani mevcut pazardan daha fazla pay almamız, Mehmet Bey'in bahsettiği gibi üretim üssü olmamız ve yeni ihracat fırsatı yaratmamız sayesinde 150 bin tonlara ulaştık. Bugün önemli bir etabını tamamlayacağımız bu projede lojistik merkezi açılışında, kapasitemizin daha sonraki yıllarda 230 bin tona gideceğini ancak bu senenin sonunda da 170 bin tona ulaşacak olduğunu gururla belirtiyorum. Dünyada ilk 15 fabrika arasına girecek bir üretim kapasitesini oluşturuyoruz bu rakamla" ifadelerini kullandı. Gürsu katkı sağlayacak projelerinin devam edeceğini de belirterek "Türkiye’nin ağır sanayi tesislerinin, büyük alt yapı inşaat projelerinin, yerel yönetimlerimizin ve kamu kuruluşlarının, yollardaki nakliyecilerimizin ve tarladaki çiftçimizin her çeşit madeni yağ ve gres ihtiyacını karşılayabilen ürün portföyünü en son teknoloji ile üretiyor ve kullanıma sunuyoruz. Merkezimiz, dijital ortamda yönetilen 8 bin ton ürün depolama kapasitesi ile geleneksel lojistik operasyonlarında forkliftlerin yol açtığı karbon salımını da yüzde 60 oranında düşürecek. Sadece Türkiye’nin değil yakın coğrafyanın en büyük kapalı alanına sahip olarak inşa edilen bu yatırımımız ülkemizin potansiyeline ve büyümesine olan inancımızın göstergesidir. Petrol Ofisi olarak, bu doğrultuda yatırımlarımıza devam edip, ülkemizin yarınlarına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

KILINÇ: İTHALAT-İHRACAT DENGESİNDE ÜLKEMİZ LEHİNE BİR KATKI T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç da açılış töreninde yer aldı. Kılınç konuşmasında "Ülkemizde 2022 yılına baktığımızda yaklaşık 500 bin tonluk bir iç tüketim olduğunu görüyoruz. Bunun yanında ihracatın ve yurt dışına gerçekleştirilen markalı üretim hizmetinin de giderek arttığını gözlemliyoruz. 250 milyon dolarlık toplam ithalatın yüzde 60’dan fazlası Almanya, Fransa ve ABD’den yapılırken, buna karşılık 70 milyon dolarlık toplam ihracat gerçekleşmiştir. Bugün, baz yağlardan başlayarak katkı maddeleri dahil madeni yağ üretimimiz artık yurt içi imkanlar ile yapılabilmektedir" dedi. Kılınç "Kullanılmış madeni yağların çevreye zarar vermeden tekrar ekonomiye kazandırılmasının da öneminin farkındayız. Petrol Ofisi'nin bu konuda da önemli inisiyatifler alarak sektöre ve çevreye katkı sağladığını biliyoruz. Son yıllarda artan yüksek teknolojili üretim kapasitesiyle Türkiye'nin madeni yağda önemli bir marka haline gelebileceğine ve Petrol Ofisi'nin de bu yolda öncü şirketlerimizden olabileceğine inanıyoruz" dedi. Kılınç konuşmasını "Bu başarıda Petrol Ofisi Grubu gibi hem üretim yapan hem de teknoloji geliştiren şirketlerin büyük pay sahibi olduğunu söylemem gerekiyor. Bugün açılışını yaptığımız bu tesisin yüksek kapasitesi ve ileri üretim teknolojisi ile ithalat-ihracat dengesinde ülkemiz lehine önemli bir katkı sağlayacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak bu tesisimiz gibi katma değeri yüksek, ileri teknoloji üretimlerini her zaman destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yatırımlarda da elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz" diyerek sonlandırdı.

Kurdele kesiminin ardından misafirler yeni lojistik merkezini ve tesis içerisinde bulunan teknoloji merkezi POTEM ile dev T34 motorin tankını gezerek Petrol Ofisi Grubu’nun üst yönetiminden bilgi aldı.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİNDE 230 BİN TON HEDEFİ Yeni tesisin yanı sıra inşası ve kurulumu yapılacak dolum hatları revizyonları, ilave tanklar, yeni dolum hatları ile fabrikanın şu andaki 150 bin tonluk yıllık üretim kapasitesi 230 bin tona çıkarılacak. Dünya çapında sayılı tesislerden biri haline geleceği belirtilen tesisin üretim kapasitesinin ise Türkiye tüketiminin yarısını karşılayacağı ifade edildi. Tesis sayesinde 40 milyon tonluk global madeni yağ pazarında 4 kıtada 33 ülkeye yaptığı ihracat ile ülkemize yılda ortalama 50 milyon dolar ihracat geliri kazandıran Petrol Ofisi Grubu, bu yatırım ile ihracat pazarlarına hizmet verecek ilave kapasiteye de sahip olacak.

ELEKTRİK ÜRETİMİNİN ÜÇTE BİRİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANACAK Kapasite artışı ile beraber birim enerji tüketiminde de önemli bir azalma oluşacak. Tesisin elektrik ihtiyacının büyük bir bölümü, son teknoloji güneş enerjisi panellerinden karşılanıyor. Şu an fabrikadaki elektrik üretiminin üçte birini 2.074 adet güneş enerjisi paneli ile karşılayan Petrol Ofisi, ilerleyen safhalarda bu üretimini üçte ikiye çıkarmayı planlıyor. REKLAM Madeni yağ fabrikasında üretilen 400’den fazla ürün, elektrikli araçlar dahil tüm taşıtların talebine cevap veriyor. Tesiste binek araç motor yağları, motosiklet yağları, ağır ticari araç motor yağları, şanzıman ve diferansiyel yağları, deniz yağları, endüstriyel yağlar, gresler ve diğer özel ürünleri kapsayan geniş bir yelpazede madeni yağ üretimi yapılıyor.