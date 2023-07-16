Petrol Ofisi Sosyal Lig ödül töreni gerçekleştirildi Teknoloji ve oyun şirketi Petrolig Games tarafından geliştirilen 3.3 milyonu aşan oyuncusuyla Türkiye'nin ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2022-2023 sezonu Süper Lig'le birlikte sona erdi.

Teknoloji ve oyun şirketi Petrolig Games tarafından geliştirilen 3.3 milyonu aşan oyuncusuyla Türkiye’nin ilk ve en popüler fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig’de 2022-2023 sezonu Süper Lig’le birlikte sona erdi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Ersin Övez Kia Stonic kazanırken, ikinci sırada yer alan Engin Uçar Kia Rio ve üçüncü sırada yer alan Orhan Demiryürek ise Kia Picanto kazandı.

Petrol Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu: “Dört yıl önce Petrol Ofisi Grubu bünyesinde gerçek bir start-up ruhuyla kurulan oyun teknolojileri şirketi Petrolig Games’in ilk ürünü Petrol Ofisi Sosyal Lig, bugün hem oyun dünyasının en önemli marklarından biri. Hedefimiz Petrol Ofisi Sosyal Lig platformunu yeni spor dalları ve coğrafyalar ile ölçeklendirerek uluslararası arenaya taşımak” şeklinde konuştu.

Yeni sezonda mobil oyun dünyası trendlerine uygun şekilde geliştirilen yeni tasarımı ve oyuncu deneyimi ile futbolseverlerin karşısına çıktıklarını belirten Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer, “Sosyal Lig, her sezon yenilerini ekleyerek geliştirdiğimiz özellikleri ve oyuncularına sunduğu deneyimle dünyanın en modern fantezi futbol oyunu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Önümüzdeki sezonda da kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel ise, “Dört yıldır Petrol Ofisi Sosyal Lig’i desteklemekten ve bu heyecana ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Petrol Ofisi ailesini kutluyor, gelecek yıllarda iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyorum.” açıklamasında bulundu.