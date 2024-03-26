Petrol Ofisi ve Chevron, iş birliklerinin 10. yılını kutladı

Chevron EAME Denizcilik Bölge Müdürü Sotiris Meklis'in 'Gündeme Bakış' konuşması ile başlayan etkinlik, Chevron Marine Lubricants Genel Müdürü Ayten Yavuz ve Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu'nun tanıtım ve karşılama konuşmaları ile devam etti.

Açılış konuşmaları ardından "Chevron Marine Lubricants: Yeni Enerji Dünyasına Doğru Güvenilir Bir Tedarikçi", "Petrol Ofisi: Bugünden Yarına Hazır", "Deniz Yağlarındaki Teknik Gelişmeler", "Biyoyakıt Pazarındaki Gelişmeler", "Daha Düşük Karbonlu Bir Geleceğe İlerlemek", "Denizcilikte Dekarbonizasyon", "Chevron Shipping Faaliyeti" ve "Chevron Denizcilik Ürünleri ve Hizmetleri: Müşteri Deneyimi" konularında konuşma ve sunumlar yapıldı.

Seminerle ilgili değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, "Denizcilik sektörü, enerji dönüşümünün en kritik noktalarından biri. Biz de bu sektörde yaşanan hızlı değişimlere uyum sağlayabilmek adına gerekli olan yenilikçi yağlama çözümlerine odaklanmak amacıyla bu semineri düzenledik. Chevron yetkilileri ile deneyim ve fikir alışverişinde bulunmamıza imkân sunan böyle bir etkinliği 10. yıl dönümümüzü kutladığımız bu yıl gerçekleştirmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Petrol Ofisi Madeni Yağlar olarak hem denizcilik sektöründeki enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hem de en yüksek kaliteli ürünleri bu alanda sunmaya devam edeceğiz" dedi.