Petrolul Ploieşti'de Mehmet Topal dönemi yeniden başladı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında takımın teknik direktörlük görevine getirilen ve bu süreçte hem ligde hem de kupada birçok başarı elde eden Mehmet Topal, yol ayrımı kararı almıştı.

Yönetim, aradan geçen zamanın ardından yeniden Mehmet Topal’ı takımın başına getirmek istedi. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar anlaştı ve Mehmet Topal bugün sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törene Petrolul Ploieşti Başkanı Claudiu Tudor, teknik direktör Mehmet Topal, yönetim kurulu üyeleri, kulüp sponsorları ve çok sayıda medya mensubu katıldı. Topal, basın toplantısının ardından takımla ilk idmanına çıktı.

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TUDOR: LİGİ 7. SIRADA BİTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Petrolul Ploieşti Başkanı Claudiu Tudor, "Mutu ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettik. Emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Mehmet Topal ile yeniden birlikte olduğumuz için de çok mutluyuz. Ploieşti, onun ikinci evi. Birlikte iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Mehmet Topal’ın arkasındayız ve kenetlenerek bütün desteği vereceğiz. En iyi şartları sağlayarak ligi 7. sırada bitirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.