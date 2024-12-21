PFDK'dan İzzet Çelik ve Gökhan İpek'e birer maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor forması giyen İzzet Çelik ve MKE Ankaragücü oyuncusu Gökhan İpek'e birer maç men cezası verdi.

Kurul yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yaptığı ciddi faul sebebiyle Adana Demirspor futbolcusu İzzet Çelik'e 1 resmi müsabakadan men cezası verildiğini belirtti.