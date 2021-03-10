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Pfizer-BioNTech aşısından sevindiren haber! "Brezilya tipi mutasyona karşı etkili"

Pfizer ve BioNTech'in koronavirüse karşı birlikte geliştirdiği aşının Brezilya tipi mutasyona karşı etkili olduğu açıklandı

Pfizer-BioNTech aşısından sevindiren haber! Brezilya tipi mutasyona karşı etkili - Haberler
Pfizer-BioNTech aşısından sevindiren haber!
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İHA

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında üretilen aşıların, giderek yayılmaya devam eden mutasyonlara karşı etkili olup olmadığı tartışılıyor.

New England Journal of Medicine'de yayımlanan bir araştırma sonucuna göre Pfizer-BioNTech aşısının korona virüsün Brezilya mutasyonuna (P.1) karşı etkili olduğu tespit edildi.

BREZİLYA MUTASYONUNU ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Pfizer-BioNTech ve Texas Medical Branch Üniversitesi'nden araştırmacıların virüsün P.1 mutasyonuyla aynı başak protein mutasyonlarına sahip bir virüs ürettiği belirtildi.

Üretilen virüslerin, klinik denemenin parçası olarak Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozunu aldıktan sonra 15 kişiden alınan kan örneklerine karşı test edildiği aktarıldı. Yürütülen çalışmada, kan örneklerinin Brezilya mutasyonunu etkisiz hale getirebildiği tespit edildi.

Bilim insanlarının kandaki antikorların, virüsü nötralize edebildiğini keşfettiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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