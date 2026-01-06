Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Voleybol PGE Budowlani: 0 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        PGE Budowlani: 0 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU

        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Polonya ekibi PGE Budowlani'yi 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 21:43 Güncelleme: 06.01.2026 - 21:45
        Fenerbahçe Medicana set vermeden kazandı!
        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 yendi.

        Lodz Sport Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 25-16, 25-20 ve 25-11'lik setlerle kazandı.

        Gruptaki ilk iki maçında Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını da 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

        Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Anadolu Otoyolunun Düzce geçişinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. (AA) 

