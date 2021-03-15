NBA'e 9 maçla devam edildi. Yıldız oyuncusu Joel Embiid'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta, Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da ağırladığı San Antonio Spurs'ü 35 sayı farka yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Sixers'ta Tobias Harris 23 sayı, 9 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalma, Seth Curry 21 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Danny Green 16 sayı ve 5 ribaunt, oyuna sonradan girerek 15 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz 16 sayı, 2 asist ve 1 ribaunt, Ben Simmons 14 sayı ve 9 asistle skora katkıda bulundu.

Sezonun 16. mağlubiyetini alan Spurs'te Drew Eubanks 17 sayı ve 9 ribaunt, Derrick White 17, Lonnie Walker 15 sayı, Dejounte Murray ise 14 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

CEDİ OSMAN'IN 10 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Atlanta Hawks, State Farm Arena'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 100-82'lik skorla geçerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

John Collins, 22 sayı ve 12 ribauntluk "double-double" performansıyla Hawks'ın galibiyetinde başrolü oynadı. Danilo Gallinari 20 sayı, Nathan Knight 16 sayı ve 9 ribaunt, Trae Young 14 sayı ve 6 asist, Kevin Huerter ve Bogdan Bogdanovic ise 12'şer sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 24. kez kaybeden Cavaliers'ın en skorer oyuncusu, 15 sayıyla Collin Sexton oldu. Darius Garland 11 sayı ve 7 asist, oyuna sonradan girerek 26 dakika süre alan Cedi Osman 10 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, birer top çalma ve blokluk performans gösterdi.

WARRIORS LİDERİ YENDİ

Stephen Curry'nin sakatlığını atlatarak yeniden form tutmasının ardından çıkışa geçen Golden State Warriors, Batı Konferansı lideri Utah Jazz'i 131-119 mağlup etti.

Sezonun 20. galibiyetine ulaşan Warriors'ta Curry 32 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Andrew Wiggins 28, Jordan Poole 18, James Wiseman 16 sayıyla takımın skor yükünü çekerken, Draymond Green 11 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı.

Bu sezon 10. kez kaybeden 28 galibiyetli Jazz'de Rudy Gobert 24 sayı ve 28 ribaunt, Donovan Mitchell 24 sayı, Mike Conley 23 sayı ve 6 asist, Jordan Clarkson ise 21 sayı kaydetti. Ersan İlyasova ise hazır olmadığı gerekçesiyle yeni takımında forma giyemedi.

SONUÇLAR

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 128-122

Golden State Warriors-Utah Jazz: 131-119

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 134-99

Orlando Magic-Miami Heat: 97-102

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 100-82

Houston Rockets-Boston Celtics: 107-134

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 114-112

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 118-95

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 135-115