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Philip Cocu Kayserispor mağlubiyeti sonrası konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından soruları yanıtladı. Utanç duymaları gerektiğini söyleyen Hollandalı teknik adam, “2-1’i bulunca akıllı oynamamız gerekiyordu” dedi

01 Eylül 2018 Cumartesi, 22:47:42 | Güncelleme:

Kayserispor’a taraftarı önünde 3-2 mağlup olarak ligdeki 4. karşılaşmasında 3. yenilgisini alan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Cocu, “Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum bu maçla ilgili. Utanç duymamız gereken bir performans sergiledik. 2 kez öne geçip rakibimize verdik bu maçı. Kulüp ve takım içindeki değişimler kesinlikle bahane olamaz. Saha içindeki durumlardan dolayı kaybettik bu maçı. 2 yenilginin ardından bu akşam kazanmamız gerekiyordu. Taraftarlarımız arkamızdaydı, onlara büyük saygı duyuyorum. Son dakikaya kadar desteklerini esirgemediler bizden. Ama onlara hak ettikleri geri ödemeyi veremedik” diye konuştu.

"ŞU ANDA ŞAMPİYONLUK KONUŞMAYALIM"

Geride kalan 4 hafta sonunda mütevazı olmak ve şampiyonluk konuşmamak gerektiğini söyleyen Phillip Cocu, “İçinde olduğumuz pozisyonu fark edip, bu durumdan çıkmak için savaş vermemiz gerekiyor. Bu durumdan çıkabileceğimize inanıyorum. Kolay olmayacak ama böyle yenilgiler alıyorsanız, öz güvenimiz maksimum seviyede değildir. Profesyonel futbolcuların kariyerinde iyi dönemler ve zor dönemler vardır. Zor dönemi yaşıyoruz. Şimdi bir milli ara var. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncular için faydalı bir ara olacak. Herkesin kafasını tek bir noktaya odaklamak için çabalayacağız hep birlikte” ifadelerini kullandı.

"2-1'İ BULUNCA AKILLI OYNAMALIYDIK"

Yeni transfer Reyes’in topla oynadığı oyunda iyi işler yaptığını söyleyen Phillip Cocu, “Reyes’in yumuşak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. İyi işler de yaptı. Rakip oyuncu biraz daha geriye gelip top almaya başladı. Kanat oyuncularının da geriye gelip top almasıyla zorlanmaya başladık. Maçın başında birlikte oynuyorduk ve iyi işler yapıyorduk. Daha sonra mesafe büyüdüğünde orta sahada çok boşluk bıraktık. 2-1’i bulup güzel bir gol attıktan sonra akıllı olup, geri dönüş fırsatı vermememiz gerekiyordu. 1 gol yedik, sonra tekrar riskler almamız gerekti ve 1 gol daha gördük kalemizde. Bazı oyuncularımızın atmaları gereken adımlar var. Bu gelişimi de beraber sağlamamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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