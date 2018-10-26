Beşiktaş karşısında oynadığı etkili futbolu ve aldığı 4-2’lik galibiyetle sahadan ayrılan Genk’te Teknik Direktör Phillippe Clement maçın ardından konuştu. Clement, “Genç bir takımımız var. Beşiktaş güçlü bir takım. Kazanmak istedik ama sonucun da böyle olacağını beklemiyorduk. Çok güçlü ve kazanmak isteyen bir ekibimiz var” açıklamasını yaptı.

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