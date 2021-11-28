Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol NBA
ABONE OL

Phoenix Suns galibiyet serisini 16 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 113-107 yenen Phoenix Suns, galibiyet serisini 16 maça taşıdı

Phoenix Suns galibiyet serisini 16 maça çıkardı

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets'i deplasmanda 6 sayı farkla yenerek bu sezonki büyük çıkışını sürdürdü.

Sezonun 17. galibiyetine uzanan Batı Konferansı ikincisi Suns'ta Devin Booker 30 sayı, Chris Paul 22 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Mikal Bridges 13 sayı, 7 top çalma, 6 ribaunt, JaVale McGee 10'ar sayı ve ribauntla oynadı.

Paul, bu performansının ardından toplamda 20 bin sayı, 10 bin asist ve 5 bin ribaunt barajına ulaşan NBA'deki ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Bu sezon 6. kez kaybeden Nets'te all-star Kevin Durant 39 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, DeAndre' Bembry ile LaMarcus Aldridge 18'er sayıyla oynadı. James Harden ise 12 sayı, 13 ribaunt ve 14 asistle "triple-double" yaptı.

CEDİ OSMAN'DAN 10 SAYILI KATKI

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Orlando Magic'i 105-92'lik skorla mağlup etti.

Bu sezon 10. kez kazanan Cavaliers'ta Darius Garland 26 sayı, 11 asist, Jarrett Allen ise 19 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı. Milli oyuncu Cedi Osman da 22 dakika süre bulduğu maçta 10 sayı, 6 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 17. mağlubiyetini alan Magic'te Wendell Carter 19 sayı, 11 ribaunt, Robin Lobez 13, Franz Wagner 12 sayılık performans gösterdi.

İKİ UZATMAYA GİDEN MAÇTA KAZANAN TIMBERWOLVES

Normal süresi 100-100 eşitlikle tamamlanan ve iki uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmada Minnesota Timberwolves, konuk olduğu Philadelphia Sixers'ı 121-120'lik skorla geçti.

Sezonun 10. galibiyetine uzanan Timberwolves'ta D'Angelo Russell 35 sayı, 8 asist, Karl-Anthony Towns 28 sayı, 10 ribaunt, Anthony Edwards ise 19 sayı, 7 asist, 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10. kez kaybeden Sixers'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) uzun bir tedavi sürecinin ardından atlatarak sahalara dönen all-star Joel Embiid, 42 sayı, 14 ribauntluk performansıyla yıldızlaştı. Tobias Harris 17 sayı, 9 ribaunt, Tyrese Maxey 15 sayı, 9 asist, 16 dakika 51 saniye süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz 7 sayı, 2 top çalma, 1'er ribaunt ve asistle maçı tamamladı.

Houston Rockets'ın konuk ettiği Charlotte Hornets'ı, normal süresi 135-135 eşitlikle sona ermesinin ardından uzatma sonunda 146-143 yendiği karşılaşmada, ev sahibi ekipte forma giyen Alperen Şengün ise 12 dakikada 5'er sayı ve ribaunt, 4 asist, 2 blokluk performans gösterdi.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 120-121 (uzatmada)

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 107-113

Atlanta Hawks-New York Knicks: 90-99

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 146-143 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 105-92

Chicago Bulls-Miami Heat: 104-107

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 114-120

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 127-105

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Barcelona izin vermedi, Sertaç Şanlı Büyük Britanya maçında yok!
BASKETBOL Sertaç'a Barça'dan izin çıkmadı!
NBA'de Kings, Lakers'ı 3 uzatma sonunda yendi
BASKETBOL Kings, Lakers'ı 3 uzatma sonunda yendi
12 Dev Adam, Belarus'a mağlup oldu
BASKETBOL 12 Dev Adam, Belarus'a mağlup oldu
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Beko Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
BASKETBOL Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?
Cedi Osman'ın 23 sayısı Sunsı durdurmaya yetmedi
BASKETBOL Cedi Osman'ın 23 sayısı yetmedi
Anadolu Efes, F.Bahçe'yi devirdi
BASKETBOL Anadolu Efes, F.Bahçe'yi devirdi
NBA'de Mavericks, Clippers'ı uzatmada yendi
BASKETBOL Mavericks, Clippers'ı uzatmada yendi
VBW Arka Gdynia: 70 - Fenerbahçe Safiport: 87
BASKETBOL Fenerbahçe, Polonya'da kazandı!
LeBron James NBA'deki ilk men cezasını aldı
BASKETBOL NBA'deki ilk men cezasını aldı
NBA'de Suns hız kesmiyor
BASKETBOL NBA'de Suns hız kesmiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.